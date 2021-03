Luis Robles sale de celda de castigo con serias lesiones en la piel debido a la suciedad y la humedad

El joven cubano Luis Robles Elizástegui, quien fue encarcelado luego de que saliera con un cartel en La Habana exigiendo la libertad de Denis Solís, tiene serias lesiones en su piel debido a suciedad y la humedad que había en la celda de castigo donde se encontraba.

En declaraciones a Radio Martí, el hermano de Robles, Landy Fernández, dijo que el preso político salió de la celda con una "alergia terrible".

"Dice (Robles) que tenía toda la piel reventada por donde quiera, echaba agua e, incluso, a la hora de dormir, dice que se le quedaba pegada la sábana a la piel”, dijo el hermano, quien habló con Robles vía telefónica el pasado miércoles.

Fernández apuntó que las lesiones pudieran deberse “a la suciedad, a toda la humedad que hay en la celda de castigo esa”.

Luis Robles fue llevado recientemente a una celda de castigo en la cárcel de máxima seguridad Combinado del Este, en La Habana, por “escribir algo”, aunque por el momento se desconoce qué fue lo escrito.

"Supuestamente, él estaba haciendo unos escritos, unos papeles, o algo así, pero exactamente no puedo decir qué es lo que es, porque nunca le ‘puntualicé’ sobre eso”, dijo el hermano.

Robles salió hace varios días de la celda de castigo, y su hermano le llevó medicamentos el pasado viernes, aunque no pudo verlo.

“Él me llama y me pide que le lleve algún medicamento para la alergia, y comida, y yo fui, y se la llevé. Me lo aceptaron todo”, cuenta Fernández.

También dijo que Robles "ya estaba siendo atendido por los médicos".

Luis Robles, de 28 años, se encuentra en prisión provisional tras ser acusado de “actos contra la seguridad del Estado”, luego de que la Policía lo detuviera en el Boulevard de San Rafael mientras sostenía un cartel pidiendo libertad y el fin de la represión en Cuba en diciembre del pasado año.

En ese entonces varios cubanos enfrentaron a la policía mientras lo detenían, y le gritaban a las autoridades: "Él está reclamando sus derechos, no es ningún loco", dijeron.

En el mes de marzo la administración de Joe Biden pidió públicamente la liberación de Luis Robles: "La libertad de expresión es un derecho humano. Nadie debería ser encarcelado por llevar un cartel", manifestó la secretaria adjunta interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Julie Chung.