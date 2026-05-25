«La principal función de un gobierno... garantizar el bienestar y la seguridad de sus ciudadanos», opina escritor cubano

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El destacado intelectual cubano Manuel García Verdecia publicó este domingo en su perfil de Facebook una reflexión política titulada «Solo una opinión» en la que plantea tres medidas concretas para sacar a Cuba de su crisis y llama al régimen a abandonar las «actitudes beligerantes» en favor de un camino gradual y dialogado hacia la democracia.

García Verdecia, poeta, narrador, traductor y crítico literario nacido en Holguín en 1953, es miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) desde 1991 y ganador de varios premios nacionales, entre ellos el Premio Nacional de Edición (2002). Su perfil lo sitúa como un intelectual aún integrado al aparato cultural del Estado cubano, lo que hace especialmente significativo el tono y el contenido de su publicación.

Captura de FB/Manuel García Verdecia

«Considero que la principal función de un gobierno debe ser garantizar el bienestar y la seguridad de sus ciudadanos», escribe el autor como punto de partida de su argumento.

Desde esa premisa, García Verdecia reconoce que Cuba atraviesa una «tensa y ardua situación creada por insuficiencias internas y por la presión del gobierno norteamericano», y concluye que lo más eficaz sería «no atrincherarse en actitudes beligerantes que nos pueden acarrear mayores perjuicios que beneficios, sino acudir a procedimientos serenos y benéficos que ayudarían a restablecer la tranquilidad».

El escritor propone tres medidas que, a su juicio, podrían negociarse y aplicarse de forma ordenada. La primera: «que los viejos jefes militares se jubilen debidamente y den paso a nuevos cuadros apercibidos de los nuevos tiempos y sin responsabilidad en situaciones conflictivas anteriores». La segunda: «liberar a todas las personas que por opinar o manifestarse contrariamente al estado de cosas estén encarceladas». La tercera: «organizar elecciones entre los mismos cuadros actuales según su capacidad y con la participación y el referendo del pueblo para formar un gobierno de transición hasta que se creen nuevas estructuras gubernamentales a tono con los tiempos y el espíritu democrático».

El llamado a liberar a los presos políticos contrasta de manera directa con la postura oficial del régimen. El presidente Miguel Díaz-Canel calificó de «gran mentira» y «calumnia» la existencia de presos políticos en Cuba durante una entrevista con NBC News el 12 de abril de 2026. Sin embargo, la organización Prisoners Defenders contabilizó 1,260 presos políticos y de conciencia hasta el 30 de abril de 2026, cifra que esa organización describe como un récord histórico absoluto. De ese total, 785 permanecían en prisión y 475 bajo arresto domiciliario u otras medidas restrictivas; 35 habían sido detenidos siendo menores de edad.

El gobierno cubano anunció en abril un indulto de 2,010 sancionados por Semana Santa, pero excluyó expresamente a los condenados por delitos contra la autoridad. Justicia 11J confirmó la excarcelación de solo 20 presos políticos desde el inicio del proceso hasta el 10 de abril de 2026, advirtiendo que no constituyen liberaciones plenas sino beneficios penitenciarios condicionados y revocables.

La reflexión de García Verdecia llega en el peor momento económico que ha vivido Cuba en décadas. La CEPAL proyecta una caída del PIB cubano de 6,5% en 2026, la peor de América Latina y el Caribe, mientras que The Economist Intelligence Unit estima una contracción de 7,2% que implicaría una caída acumulada de alrededor de 23% desde 2019. La inflación interanual llegó a 13,42% en marzo de 2026 y los apagones alcanzan entre veinte y 25 horas diarias en varias zonas del país.

En ese contexto, la propuesta del escritor se inscribe en una corriente creciente de voces que, desde dentro del sistema cultural cubano, reclaman cambios sin ruptura violenta. García Verdecia apela a la gradualidad y a la prudencia como método, y cierra su texto con una referencia a José Martí: «Martí ya decía que gobernar es precaver. No hay que sumar más males a los que ya tenemos».

El régimen cubano ha mantenido una postura de represión hacia quienes buscan la democratización, ha intensificado el control sobre la libre expresión y continúa persiguiendo y encarcelando a opositores.

García Verdecia opina que dar los pasos concretos que propone hacia la transición en el país, «sería una posibilidad donde todos saldríamos indemnes. El mejor método es el que menos dolor causa y nada se consigue de una sola vez sino gradualmente». ¿Lo escucharán los mandantes de la Isla?