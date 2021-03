Piden ayuda para madre cubana y sus hijos en situación de violencia

El grupo YoSíTeCreo en Cuba, un espacio de denuncia y apoyo a mujeres expuestas a la violencia, se encuentra aunando esfuerzos para ayudar a una madre y sus hijos en situación de violencia.

"Pedimos la colaboración de personas sensibles y con posibilidades de brindar ayuda, sobre todo para alimentación, que por un tiempo mejore la dura situación que vive la madre Yanelis Valdés y su hija e hijo, de 2 y 10 años de edad respectivamente. La mayor dificultad ahora mismo para ella está en conseguir leche para la pequeña", comunicó el grupo en la red social Facebook.

Yanelis Valdés es víctima de violencia machista por parte de su expareja y padre de sus hijos, estando expuesta a continuos maltratos y amenazas.

A raíz de esta situación, y al temer por su vida y la seguridad de los pequeños, la madre cubana presentó ante las autoridades denuncias por el delito de Amenazas, una en julio de 2020 y otra en febrero de 2021.

No obstante, hasta la fecha las autoridades no dan respuesta a su caso.

"Cuando formuló la última denuncia en el mes de febrero del presente año, se vio obligada a salir huyendo con sus hijos de la casa que compraron ambos dentro del matrimonio, y a la que tienen derecho", expone el comunicado.

También señala que en estos momentos Yanelis vive en casa de su mamá, "donde no existe condición alguna, pues residen 8 personas, esperando el resultado del proceso penal, y conoció por terceras personas que horas después de ser detenido, habían puesto en libertad al supuesto agresor con una multa de 20 pesos, lo que constituye una violación total y la coloca en una situación de extremo peligro".

El padre de los hijos, además, tiene un amplio historial delictivo, incurriendo con anterioridad en delitos contra la vida y la integridad corporal, entre otros de gravedad.

"Desde entonces esta mujer y madre vive aterrorizada, no ha logrado regresar a su casa con los niños, y permanece sin posibilidades de comprar la canasta básica en la bodega, ni la leche de la niña pequeña, pues su expareja tiene la libreta de abastecimiento y en todo este tiempo no se ha preocupado por sus hijos, ni por lo que comen, no la apoya de ninguna forma, a pesar de que ambos son enfermizos, y el mayor al vivir todas estas situaciones de violencia tiene afectaciones psicológicas, al extremo de tenerle miedo a su papá, existiendo documentación que lo acredita", apuntan.

El pasado 10 de marzo Yanelis se presentó ante la Fiscalía Municipal de Arroyo Naranjo, donde solicitó que se investigara lo sucedido con ambas denuncias, y exigió los motivos por los que no ha sido sancionado este hombre.

También solicitó apoyo legal para regresar a su casa y poder acceder a los productos alimenticios y de primera necesidad que requieren sus hijos.

Una semana después, la Fiscalía respondió vía telefónica que cuentan con un término de 60 días para ofrecerle una respuesta a su caso.

"Esta situación es conocida por el Jefe de Sector y el Oficial de Menores del territorio al que le fue entregada copia del mismo escrito de queja, sin que hasta la fecha exista un accionar oportuno para apoyar a esta mujer y sus hijes menores de edad que se encuentra desamparados", sostienen.

El grupo YoSíTeCreo en Cuba se pregunta: ¿Puede una mujer víctima de violencia esperar 60 días a que un Fiscal revise dos denuncias de Amenazas, mientras su agresor está libre y dispuesto a matarla? ¿Pueden dos niños vivir en condiciones de hacinamiento, sin alimentos ni pensión, mientras su padre se desentiende de ellos y vulnera sus derechos a la vivienda y la canasta básica? ¿Pueden las autoridades del municipio Arroyo Naranjo, de La Habana, continuar ciegos e inertes ante tanta impunidad?

Las personas interesadas en apoyar a esta madre y sus hijos, pueden contactar con Julia o Zaily (a localizar en los teléfonos 58477438 o 58478075), en la vivienda sita en Calle E, entre 6 y 8, edificio 15859, apto 27, en Alta Habana, cerca de la piquera de los bicitaxis.

También se puede transferir dinero a la tarjeta en CUP con el número 9224 9598 7883 7861.

En lo que va de año, en Cuba se han reportado ocho feminicidios y el asesinato de un hombre a causa de violencia de género, según datos de organizaciones y plataformas que abordan el tema en el país.

Solamente en enero se registró el mayor número de hechos con cuatro asesinatos a mujeres a mano de sus parejas o exparejas.

Los grupos feministas de Cuba se encuentran exigiendo al gobierno “la cooperación de la sociedad civil, sector privado y estatal por la creación de casas de acogida de emergencia para mujeres y sus hijes, como parte de un sistema integral de atención a la violencia de género. Instaurar como práctica la declaración de los estados de emergencia por violencia de género”.