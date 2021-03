Animalista cubano Javier Larrea pone denuncia ante la policía por amenazas recibidas

El joven animalista cubano Javier Larrea presentó una denuncia ante la policía por las recientes amenazas recibidas de parte de la persona que habría envenenado a su perro el pasado mes de febrero.

"Denuncia formal ante la Estación 22 (5ta Unidad) de Santa Clara por ser los hechos constitutivos de un delito de amenaza, previsto y sancionado en el artículo 284-285 del Código Penal vigente", anunció públicamente el joven activista en sus redes sociales.

Larrea denunció este martes que, mientras hacía un trabajo voluntario, recibió mensajes que lo tildaban de "chivatón" y lo amenazaron con "cortarle la lengua".

Por el contenido de uno de los mensajes, la persona podría ser la misma que el pasado mes de febrero envenenó a sus perros en Santa Clara.

"Mi mamá está enferma y descompensada estos días, no sean tan HP. Me tienen obstinado y cansado. Hasta los días de hoy no había hecho público las amenazas pero todo tiene un límite", dijo el joven.

Javier Larrea es uno de los activistas más visibles en la lucha por los derechos de los animales en la Isla.

Como una especie de represalia por su trabajo en contra del abuso animal y sus constantes denuncias, sus perros amanecieron envenenados en el mes de febrero, aunque se desconoce a ciencia cierta el autor de los hechos.

"No voy a callar mi voz. Alzaré siempre mi voz en contra del maltrato animal. No van a silenciarme, no lo harán. Voy a convertir este momento en energía renovada, me costará trabajo, pero lo lograré”, expresó en ese entonces.