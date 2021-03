El emotivo vídeo de los hijos de Niurka Marcos donde confiesan lo que más admiran de su madre

Para nadie es secreto que la bailarina, cantante y actriz cubana Niurka Marcos mantiene una estrecha relación y vive completamente enamorada de sus tres hijos: Romina, Kiko y Emilio.

Gracias a ese amor, cercanía y confianza que la artista siempre ha profesado a sus retoños desde pequeños, ha hecho que entre madre e hijos se haya creado un vínculo inquebrantable del que a día de hoy la cubana disfruta feliz y orgullosa.

De hecho, los jóvenes son los primeros que solo tienen palabras de cariño hacia su madre y reconocen todas las cualidades positivas que posee.

Así quedó plasmado en unos preciosos vídeos que protagonizaron dos de ellos, Romina y Kiko, en los que ambos expresan respectivamente algunas de las cosas que más admiran de Niurka Marcos.

Romina, quien hace poco dio una lección de amor propio tras retirarse los implantes de pecho que llevaba desde hace algunos años, expresó que para ella su madre es un ejemplo a seguir y que lo más admira de ella es "la libertad que tiene de expresarse y de ser ella misma en un mundo en el que todos se creen con el derecho de opinar".

La joven añadió que a Niurka Marcos nunca "le ha importado" lo que las personas hablen de ella y que "se ha sabido defender" de las críticas como toda una guerrera. "Yo creo que muchas personas quisiéramos hacer lo mismo", concluyó orgullosa.

En cuanto a Kiko, expresó que lo que más admira de la vedette cubana es que "siempre da el 100 por ciento en su trabajo, en su familia y por sus amigos".

Además añadió que la artista no se rinde ante las dificultades, que "cuando tiene el no siempre va a por el sí" y "no tiene miedo a nuevos retos". "Siempre nos dio mucho, mucho amor y nos enseñó lo mejor de la vida", dijo Kiko muy sonriente.

Niurka Marcos, por su parte, compartió con todos sus seguidores de su cuenta de Instagram ambos audiovisuales de sus hijos acompañados de unas palabras en las que se puede apreciar la gran satisfacción que tiene por haber criado a jóvenes tan amorosos y agradecidos.

"Gracias hijos míos, no existe un mejor regalo para mí que esas palabras tan conmovedoras. Son ustedes tres mi obra maestra, solo ustedes son suficientes para que yo me considere una mujer realizada. Dios los bendiga siempre", comentó la cubana junto a la publicación.

Aunque no aparece en los vídeos, Niurka Marcos también mantiene una magnífica relación con su hijo Emilio, nacido fruto de su relación con el productor de televisión mexicano Juan Osorio.

