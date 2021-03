Familiares de balseros cubanos desaparecidos desde febrero esperan por un milagro

Familiares de 10 balseros cubanos que salieron de Alamar en febrero pasado mantienen las esperanzas de que ocurra un milagro y aparezcan con vida.

El padre de uno de ellos, Yoel Rudy, compartió con Telemundo 51 su desesperación luego de casi dos meses sin saber nada de su hijo de 18 años.

"He buscado por todas partes y no encuentro ninguna noticia, ninguna información sobre mi hijo", dijo.

Su hijo Yoel Ernesto Rudy Gómez se lanzó al mar el 7 de febrero en una embarcación que salió desde Alamar, en La Habana, rumbo a las costas de Florida.

"En total eran 10 personas. Él era el único adolescente. Todos los demás eran mayores. El único adolescente era él, de 18 años, y hasta la fecha de hoy no tengo información de nada, nada de él", dice Rudy.

Miguel Alain González, residente en Miami, es hijo de uno de los cubanos que viajaba en esa embarcación.

"Nosotros vemos las noticias en todos los canales para ver si hay algo nuevo, nos metemos en internet para saber si han publicado algo, si por Telemundo han dicho algo", dijo el joven.

Rudy ha intentado sin éxito obtener información de las autoridades de Bahamas, con la esperanza de recibir alguna noticia de su hijo: "No me dan ninguna información. Llamo por teléfono y no agarran el teléfono. Para saber si entre las personas que han rescatado en Bahamas tienen a mi hijo, en ese centro de retención que tienen ahí a varios cubanos".

Hasta el momento, ninguna de las personas que las autoridades de Bahamas han mostrado tener en sus centros de detención, coinciden con ninguno de los 10 balseros desaparecidos en esa travesía. No obstante, tampoco han revelado mucha información al respecto.

La tragedia de estas familias se suma a las de los balseros desaparecidos tras un naufragio en Bahamas a principios de marzo, entre ellos dos niños pequeños.

Según la propia Guardia Costera, más de 100 migrantes cubanos han sido interceptados en el mar desde octubre.