Cubanos protestan frente a la embajada de Cuba en Ecuador y recorren las calles de Quito con cadenas y carteles

Un grupo de cubanos protestaron este viernes frente a la embajada de Cuba en Ecuador y recorrieron las calles de Quito con cadenas y carteles que alertaban al mundo que en la isla hay una dictadura.

"Patria y Vida", "Abajo la dictadura", "No construyen nada, están destruyendo el país", "Así está el pueblo, muriéndose de hambre", gritaban los manifestantes.

Esta protesta la estamos haciendo frente a la embajada cubana, señores, en solidaridad con nuestros hermanos de Unpacu que ya son 60 en huelga de hambre. Basta ya de represión, queremos libertad, no más dictadura, queremos vida y no muerte", afirmó el organizador de la marcha, Yosvy Mar.

"Son 62 años, ya no queremos más dictadura, ya se van, ya les toca", expresó en una directa a través de Facebook.

Afirmaron que los representantes de la embajada en lugar de salir a escuchar sus demandas pusieron música para celebrar el día de la Seguridad del Estado, una organización que se encarga de reprimir a activistas y opositores en la isla.

"Están celebrando el día de la Seguridad del Estado, ese órgano represivo y asesino, y nosotros estamos aquí defendiendo nuestros derechos y nuestra libertad", subrayó.

Los manifestantes cargaban pancartas, cadenas, y una inmensa bandera cubana, para clamar respeto a los derechos de los cubanos. También leyeron un comunicado donde reclamaron respeto al derecho a pensar y decir.

"Esta embajada es una mancha de oprobio en esta hermosa nación, una sucursal del odio castrista enmascarada en Los Andes (...), indignados ante tanta represión que ocurre en nuestra patria, mostramos total rechazo a la represión constante, a la falta de libertades de nuestro pueblo, y a tanta indolencia del desgobierno cubano frente al dolor y al hambre de mi pueblo", afirma el documento.

"Un pueblo noble que confió en el tirano una vez en 1959 y nunca más volvió a ver la luz de la libertad", agrega el manifiesto.

Alertaron a los ecuatorianos a no oír los cantos de sirena del socialismo, el cual solo representa "violación de derecho, hambre, desolación y miseria humana".

"Hoy hay 60 patriotas huelga de hambre en el oriente cubano. Su única petición al régimen es que cese la represión, se cansaron de que sus derechos fueran pisoteados día a día y que no los dejen vivir en paz. Apenas salen de su casa y tienen afuera un vigilante, que ante tanto miedo de que el pueblo sufrido se les una, amenazan, extorsionan, detienen frecuentemente sin motivo claro, algo que no ocurre en el mundo libre donde existe democracia", afirma el documento.

"Exigimos al desgobierno cubano el fin de la represión, la libertad de los presos de conciencia, la libertad de asociación y el cese del bloqueo interno", expresa.

También pide el fin de las estafas consulares y los destierros a personas que no estén de acuerdo con el gobierno.

"Ya no más estafas consulares, ya no más permisos para entrar o salir de nuestra propia patria, queremos una ciudadanía plena sin excusas, que eliminen las prórrogas de los pasaportes cada dos años, los 24 meses de permanencia límite fuera de Cuba, devuelvan los derechos naturales del retorno a la patria, y no impidan la entrada a la isla a ningún ciudadano nacido en Cuba", destacó el texto.

Este viernes el líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), José Daniel Ferrer, también condenó desde Santiago de Cuba la celebración de la institución que representa a las fuerzas represivas en la isla, y aclaró que 65 activistas se han sumado a una huelga de hambre contra la violencia del Estado.

Activistas de otras organizaciones han llamado a solidarizarse con los huelguistas de Unpacu, y la cubana Deborah Bruguera convocó en redes sociales a una huelga de hambre durante 72 horas entre los cubanos en el exterior.

Los miembros de Unpacu se encuentran en huelga de hambre en protesta por la represión contra su trabajo humanitario y el asedio constante a sus miembros.

En la sede de esa organización opositora en Santiago de Cuba se elaboran cada día 200 almuerzos para ancianos, mujeres y niños en condiciones de extrema pobreza, y Ferrer ha denunciado que en días recientes la policía ha golpeado a esas personas que llegan en busca de ayuda.

Deborah, hermana de la activista y artista visual Tania Bruguera, dijo que "ya es hora que pongamos todos el cuerpo y saquemos a la luz el tratamiento que reciben los que piensan diferente".