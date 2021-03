Activista Esteban Rodríguez es liberado después de 7 horas de detención

El activista Esteban Rodríguez, uno de los acuertelados de San Isidro, fue liberado la tarde de este jueves luego de una arbitraria detención de más de 7 horas.

“Esteban Rodriquez acaba de ser puesto en libertad, estaba en Alamar. Me acaba de llamar por video chat y agradece a todos por la preocupación. Gracias a todos”, publicó en su cuenta de Facebook el periodista independiente Héctor Valdés Corcho.

El propio Rodríguez indicó en la red social que la detención se efectuó sin que mediara una orden emitida por un juez, sin que hubiese un delito previo. Según las autoridades, el activista estaba generando desorden público en su comunidad.

“Ya estoy en mi casa más de 7 hora detenido sin cometer delito.Según ellos estoy causando desorden público donde vivo”, manifestó Rodríguez.

La detención tiene lugar después de que Esteban relatara cómo los residentes de su edificio, un solar de La Habana Vieja, presionaron a las autoridades locales para que solucionaran una tupición en las tuberías de aguas albañales.

El activista amenazó públicamente a las autoridades con realizar una protesta en su comunidad, acompañado de sus vecinos, si la situación no se solventaba cuanto antes. La demanda de Rodríguez surtió efecto y de inmediato aparecieron trabajadores del estado con los medios necesarios para resolver la tupición.

“Comenzaron los trabajos del cambio de línea en donde vivo. No podemos temer a reclamar nuestro derecho. No somos animales. Muchos dirán ‘con esto no se logra ningún cambio para todos los cubanos’. Al contrario, hermanos, vamos educando al pueblo que como único puedes resolver tu problema es mediante la protesta”, publicó optimista Rodríguez el pasado martes tras ver cómo se empezaba a resolver la situación que ha padecido por años una veintena de familias.