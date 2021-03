Emilio Estefan desempolva una icónica foto de Gloria Estefan junto a Jennifer Lopez y Shakira

El reconocido músico y empresario cubano Emilio Estefan puede presumir de una fructífera trayectoria dentro de la música y de haber sido fundador de la mítica agrupación Miami Sound Machine, pero también de ser el productor y haber estado detrás de la carrera y algunos de los mayores éxitos de muchas de las hoy grandes estrellas de la industria.

Dos importantes cantantes que sobresalen en esta lista de famosos que han contado con el talento e ingenio de Emilio Estefan son la colombiana Shakira y la también actriz estadounidense Jennifer Lopez.

El cubano, orgulloso de haber sido "parte de la historia de sus careras", quiso recordar los tiempos en los que compartió espacio con Jlo y la intérprete de Girl Like Me para mostrarles públicamente su respeto y admiración por todo lo que han logrado alcanzar como artistas.

Para ello ha desempolvado una icónica fotografía antigua en la que aparece La Diva del Bronx y Shakira posando de lo más sonrientes junto a la cantante cubana Gloria Estefan, esposa de Emilio Estefan, y quien también ha llegado a la más alto de la música y ha trabajado codo a codo con el productor.

"¡Tres mujeres que quiero, admiro y respeto! Feliz de ser parte de la historia de sus careras", fueron las palabras que el cubano agregó a la publicación que hizo en su cuenta de Instagram.

Uno de los grandes éxitos musicales de Shakira que tiene detrás el trabajo del talentoso matrimonio de artistas cubanos es su clásico Whenever, Wherever.

La canción fue lanzada por la colombiana en el año 2001 y forma parte de su álbum Servicio de Lavandería. El sencillo fue escrito por la colombiana, el estadounidense Tim Mitchell y Gloria Estefan, mientras que la producción corrió a cargo de los dos primeros y Emilio Estefan. Whenever, Wherever también contó con su versión en español que se estrenó bajo el título Suerte.

En cuanto a cómo influyó Emilio Estefan en la carrera musical de Jennifer Lopez, este fue el encargo de producir de forma íntegra su gran hit Let's Get Loud, el quinto y último sencillo del disco debut de La Diva del Bronx llamado On the 6 y que salió al mercado en 1999.

Tanto Whenever, Wherever como Let's Get Loud se volvieron a posicionar en febrero de 2020 en lo más alto de listas de éxitos internacionales luego de que fueron interpretadas por Shakira y Jlo, respectivamente, durante la espectacular y potente actuación que ambas ejecutaron durante el descanso del evento deportivo Super Bowl.

Después de 19 años de su lanzamiento, Whenever, Wherever se ubicó en la posición número 1 de iTunes USA. Let's Get Loud también volvió a llamar la atención de los amantes de la música y se coló entre las canciones más escuchadas y descargadas de la plataforma digital por esos días.

Emilio Estefan fue uno de los que se hizo eco de la noticia y la compartió orgulloso con todos sus seguidores de Instagram, ya que tanto él como Gloria Estefan formaron parte de ellos.

"Muy felices del gran éxito de Shakira y Jlo en el Super Bowl y ver que temas tan especiales para nosotros como Whenever Wherever y Let's Get Loud estén en la preferencia del público por tantos años y que ahora nuevamente estén ocupando los 1ros lugares", expresó el cubano.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.