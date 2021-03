Díaz-Canel tuitea una imagen de varios productos alimenticios y cubanos le responden: Usted no respeta al pueblo

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel publicó un tuit este sábado donde se refiere a los retos que afronta la Industria Alimentaria Cubana, acompañando el mensaje con una imagen promocional donde se observan varios productos a los cuales mayormente no se puede acceder en la isla.

“Soñar y continuar un país: necesitamos un sector de bienes y servicios innovador, que encuentre soluciones propias, logre encadenamientos más eficientes y aproveche potencialidades en los territorios, son algunos de los retos que tiene la Industria Alimentaria cubana”, dijo en la red social.

En breve, varios usuarios respondieron a la publicación del gobernante, así como a la imagen que acompañaba sus palabras.

“Ud. no tiene vergüenza y mucho menos inteligencia. Cómo se le ocurre promocionar algo que su pueblo no tiene, que su desgobierno no distribuye y peor aún que NO ha sido capaz de ofrecer en su tiempo de desastre. Usted y su equipo no tienen respeto por el pueblo de Cuba”, escribió uno de ellos.

“Tiene usted mucha razón. Si mi abuela fuera bicicleta, las potencialidades dejarían de ser eternamente potencialidades y se convertirían en realidad. Solo la propiedad privada sobre los medios nos ayudaría. Sabe bien que ese es el núcleo de nuestros problemas, el comunismo”, señaló otro.

“Todo lo que se ve en esta foto está disponible solo en dólares americanos o en monedas extranjeras de fuerte respaldo. El pueblo trabajador no puede comprar en esas tiendas y está pasando hambre y necesidad. Por cuestiones de principios, deberías retirar esto y ser humilde”, apunta un tercer internauta.

“Qué triste que el cubano deba soñar con ver ese producto, cosas tan simples y básicas, da vergüenza la situación alimenticia de este país, pero tranquilos todos que el gobierno está "soñando"”, dice otro.

A menudo, los cubanos lamentan la escasez de alimentos que enfrentan y que los obliga a hacer larguísimas colas muchas veces para regresar a sus casas con las manos vacías. Hace unos días, una madre cubana envió un mensaje público a Díaz-Canel, criticando las decisiones económicas de su administración para encarar la crisis, agudizada por la pandemia del coronavirus.

“Con tu reordenamiento has acabado con el pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba se está muriendo de hambre, de sufrimiento. El pueblo de Cuba está devastado, Díaz-Canel”, dijo. La subida de precios a los alimentos y artículos de primera necesidad es una de las situaciones que hoy tiene a tantos cubanos indignados. Otro problema señalado continuamente es la ineficiencia del Estado para garantizar la producción y distribución de alimentos, sumado a trabas administrativas en la actividad comercial.

Ante la carestía, una de las propuestas del gobierno ha sido la de incentivar los cultivos en patios de los hogares cubanos, tal como lo demuestra una reciente petición del primer ministro de la isla, Manuel Marrero Cruz.