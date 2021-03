Interminable cola en barrio de La Habana "con la esperanza de alcanzar un paquete de perritos"

Imágenes que circulan en la redes sociales muestran una interminable cola en el municipio de Boyeros, La Habana, para comprar salchichas o “perritos”, como se le conoce popularmente en Cuba.

“Esta mañana en Mulgoba, interminable cola con la esperanza de alcanzar un paquete de perritos”, publicó el usuario de Facebook Mike Varn en el grupo “Cubanos del municipio Boyeros y su historia”.

“La triste realidad del pueblo cubano que parece condenado a vivir entre colas, escasez y miseria”, agregó el usuario.

Fuente: Facebook/ Cubanos del municipio Boyeros y su historia

Las imágenes muestran un edificio desvencijado estilo soviético en Mulgoba en cuyos bajos se aglomera una inmensa fila de personas para comprar en una tienda vecina.

La cola es tan grande que se extiende por el alargado bloque de apartamentos por casi una cuadra.

Algunos comentarios a la publicación denunciaron la escasez en Cuba y destacaron el riesgo de contraer Covid-19 que suponen estas colas.

“Para mi estamos viviendo una falta de respeto total, yo ya hace meses no se cuál es el sabor del perrito ni del picadillo. Esas colas no las puedo hacer. Soy asmática crónica y con un bebé y esposo que trabaja todo el día, por lo tanto, mejor me cuido”, escribió una usaria.

“Por dios así mismo estamos en Rincón, que entró lo mismo. ¿Hasta cuándo nos van a tratar como perros? Cuanta maldad”, escribió una usuaria también sobre una situación similar en otro barrio de Boyeros.

Otros usuarios se lamentaron hablaron de la penosa situación de escasez por la que seven forzados a realizar la larga cola:

“Esto no es fácil señores , uno a veces dice: ¿Por 1 paquete? Pero es triste a veces no tener ni un pan para darle a los niños que permanecen en casa, por eso los cubanos tenemos que hacerlas aunque sea por muy poco que sea, es triste”, se lee en uno de los comentarios

Los más indignados criticaron a los dirigentes del país, de quienes opinaron que “no les falta nada” y los calificaron de personas sin “madre” de “sinvergüenzas”.

La escasez en Cuba ha crecido el último año de manera acelerada, aparejada con una aguda crisis económica debido al modelo económico del país empeorada por la pandemia de coronavirus.

Aunque el gobierno no admite que los elevados casos de Covid-19 se producen en estas aglomeraciones para comprar lo básico, es lógico sospechar que las colas puedan ser eventos de contagio luego de que el gobierno haya decretado fuertes medidas de cuarentena y reducido los vuelos internacionales drásticamente.

Las noticias de colas gigantes para comprar comida forman parte de la cotidianidad de los cubanos, quienes a pesar del sufrimiento producido por la escasez también son reprimidos por el gobierno que intenta a toda costa mantener el poder autoritario a través de multas, amenazas y detenciones.