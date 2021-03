Lázaro Bruzón afirma en Las Mañanas de CiberCuba que volverá a competir a partir del año que viene

El ajedrecista cubano Lázaro Bruzón anunció en entrevista con 'Las Mañanas de CiberCuba' que en 2022 piensa regresar a las competencias, con la novedad de que lo hará en representación de Estados Unidos.

Bruzón, residente en ese país desde julio de 2018, afirmó que tras realizar los trámites necesarios para cambiarse de federación, a partir del año próximo ya podrá empezar a competir en torneos oficiales formando parte del equipo norteamericano.

"El próximo año, cuando termine el cuarto año de mi carrera de finanzas, quiero entonces dedicarle más tiempo a competir ya de forma más profesional, jugar más torneos, dedicarle más tiempo", aseguró.

"Eso está en planes, al final ves en la práctica si se da o no, por el tiempo. Pero sí, lo que más me emociona y me gusta, y lo que quisiera hacer más tiempo es el ajedrez", recalcó.

El Gran Maestro cubano, quien en septiembre de 2018 fue expulsado de la preselección nacional cubana, explicó que todo jugador que quiera cambiarse a una federación de ajedrez de otro país, sobre todo si tiene ranking mundial, requiere la autorización de la entidad que deja y la de aquella a que quiere pertenecer, además de la que emite la federación internacional de la disciplina.

"Cuando salí de Cuba, tenía la esperanza de que podía seguir representando a Cuba aunque estuviera acá en Estados Unidos. Entonces demoré en empezar a hacer los trámites porque no era de mi interés, y claro, muchas cosas cambiaron después", detalló.

Bruzón subrayó que desde que se fue de su patria no ha hecho el intento de entrar de nuevo.

"En teoría no he violado ninguna ley, pero no me hago muchas ilusiones", subrayó.

Cuando Bruzón decidió emigrar, al igual que sus compañeros Yuniesky Quezada y Leinier Domínguez, un medio oficialista cubano los atacó calificándolos "esclavos" y "mercancía".

El telecentro Telemayabeque compartió en Facebook una foto en de los tres Grandes Maestros con el texto: "Realmente dan mucha vergüenza actitudes como éstas. Hay actitudes legales que no son éticas. Las vemos todos los días y algunos piensan que es normal, que no pasa nada. La esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo. Cuando te sientes atado por cuatro monedas dejas de ser un ser humano para convertirte en mercancía. Qué pena!".

En este tiempo el ajedrecista se ha dedicado a denunciar las violaciones de los derechos humanos que sufren sus compatriotas por parte del régimen castrista.

"Algún día pagarán los delincuentes que se han adueñado de un país... Cuba no es el PCC...Ustedes son los que sobran ahí", dijo, al conocer que el gobierno cubano le negó la entrada al país a la periodista Karla Pérez, tras intentar volar a La Habana procedente de Costa Rica.