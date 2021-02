Natti Natasha revela la dura batalla que vivió para quedar embarazada: "Los médicos decían que no podía tener hijos"

Natti Natasha está radiante de felicidad por la próxima llegada de su primer hijo junto a su mánager Raphy Pina. Pero aunque ahora se encuentra llena de ilusión, la verdad es que el proceso para quedar embarazada fue muy complicado y lleno de altibajos para la artista, que tuvo que vivir un auténtico calvario para poder ser mamá de manera natural.

La cantante dominicana anunció la semana pasada su embarazo durante la 33ª ceremonia de los Premios Lo Nuestro 2021. Una feliz noticia que revolucionó al público y espectadores que se quedaron boquiabiertos al ver a la artista en un estado avanzado de embarazo. Sin embargo, no fue hasta poco después de la ceremonia hasta que la pareja reveló los duros momentos que vivieron hasta quedar en cinta.

En 2007 la cantante se sometió a una cirugía por la que tuvieron que extirparle una trompa de Falopio y un ovario, lo que redujo las posibilidades de que pudiera tener hijos de manera natural hasta el mínimo. Es por esto que el año pasado, una vez afianzada su relación con Raphy Pina, decidió someterse a un tratamiento de inseminación in vitro para cumplir su sueño de ser madre. Un método que no funcionó y que provocó que la cantante cayese en una depresión al ver como su sueño se desvaneció delante de sus ojos.

Me sentí como un fracaso total como mujer

"Me dio depresión, no quería ver a nadie, no quería hablar con nadie. Me sentí como un fracaso total como mujer", confesó a People en Español.

Y cuando parecía que la cantante y su chico tendrían que optar por otros métodos para ser papás juntos, descubrieron que estaba embarazada.

Fue en Puerto Rico, un día después de hacer jetski que tuvo una molestia y fue al médico. La mañana siguiente el doctor llamó a Raphy Pina para darle la buena noticia de que estaba embarazada.

Así lo revelaron los futuros papás en un directo de Instagram que hicieron tras la gala de los Premios Lo Nuestro, donde la felicidad e ilusión con la que están viviendo esta etapa quedó perfectamente reflejada en sus palabras y rostros.

Los médicos decían que no podía tener hijos

"Los médicos decían que no podía tener hijos", comentó la intérprete de Sin Pijama, quien incluso tras descubrir que estaba embarazada no quiso hacerse ilusiones. Pero ahora que se encuentra de seis meses y su embarazo va viento en popa, la pareja quiso compartir con el mundo su ilusión.

"Estábamos locos por decirlo, pero no lo dijimos porque como fue un milagro, no queríamos ilusionarnos y preferimos esperar para confirmarlo", confesó Raphy Pina sobre el porqué quisieron esperar para compartir la feliz noticia.

