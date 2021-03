Madres con cuatro niños ocupan local abandonado del estado en La Habana

Dos madres cubanas con hijos pequeños ocuparon un local abandonado propiedad del Estado en la noche de este martes, según reportó en directo el periodista de ADN Cuba y activista del Movimiento San Isidro, Esteban Rodríguez.

“Familia en la Habana Vieja busca refugio en un local abandonado en Villegas y Teniente Rey. Dos mujeres y cuatro niños. No permitas que un derrumbe destruya tu familia, toma todos los espacios del Estado”, informó Rodríguez en su página de Facebook.

Una madre soltera con dos hijos menores y una viuda reciente, con dos hijos menores también, forzaron la entrada de un local abandonado en la Habana Vieja, en la calle Villegas esquina Teniente Rey, justo en el barrio donde vive Rodríguez.

En la ocupación, ocurrida en la medianoche, las mujeres fueron auxiliadas por vecinos solidarios que ayudaron a mover sus pertenencias al interior del local, entre ellas unos colchones. Fueron los vecinos quienes también avisaron al activista para que transmitiese la ocupación, buscando con ello dar visibilidad al acto y cierta legitimidad del mismo ante las autoridades.

Según explicaron ellas mismas a Rodríguez, las madres optaron por esta solución ante el peligro de derrumbe que amenazaba a sus familias en las viviendas que antes habitaban. La desesperación y la angustia de que un derrumbe provocase una desgracia las llevó a tomar una decisión extrema como la de ocupar un local abandonado, pero propiedad del Estado.

No es la primera vez que madres con hijos pequeños ocupan locales en el barrio del activista. A mediados de noviembre pasado varias madres con niños ocuparon un local del Estado en la calle Villegas. Con anterioridad un grupo de seis madres y 12 niños habían ocupado un antiguo gimnasio en desuso en la Habana Vieja.

Casos parecidos se han reportado con cierta frecuencia en los últimos tiempos, ante el acuciante problema de vivienda que padecen muchos cubanos, tal y como explicó en su conexión el periodista de ADN a un usuario que comentó durante su transmisión, dudando de la utilidad de transmitir en directo estos hechos.

“Varios locales en la cuadra han sido regulados gracias a la ayuda de las denuncias de ADN, y el activismo de los vecinos”, le explicó Rodríguez. Asimismo, le informó que su activismo en este tema es conocido, al igual que el del medio para el que trabaja, en el que se han hecho eco de denuncias y situaciones parecidas, dando visibilidad a los problemas de ciudadanos con problemas desatendidos por el Estado.

En este sentido, Rodríguez le mencionó la existencia del proyecto El Barrio Habla, gracias al cual se han beneficiado varias mujeres que han ocupado locales y que, gracias a la visibilidad que han alcanzado sus casos, las autoridades de vivienda han terminado por regular sus respectivas situaciones. La solidaridad de los vecinos de Rodríguez ha resultado clave para hacer presión sobre las autoridades y reclamar un trato justo para estas personas vulnerables.

“Hacer visible la ocupación les ayuda. Al final viene Vivienda y les deja el local. Están vacíos, sin uso”, manifestó el activista. “Está bien que las personas exijan sus derechos si el Estado no es capaz de solucionarle sus problemas de vivienda. Hay miles de locales vacíos en La Habana. Si estás necesitado, lo tomas”.

“No me importa que me lleven por estar grabando”, afirmó Esteban Rodríguez ante el aviso que le dio alguien del peligro al que se exponía. Por su parte, las madres también grabaron el interior del local que habían ocupado. “Estamos filmando lo que hay dentro para que después no digan. No queremos nada de esto, solo un lugar donde vivir”.