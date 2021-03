Cubano pide mejoras en rampas de acceso del Ciclobus

Un usuario del servicio de transporte habanero conocido como Ciclobus se quejó en redes sociales del mal estado de las rampas de acceso de bicicletas y motos al autobús que les cruza el túnel de la bahía en ambos sentidos.

“Al igual que muchos ciclistas y motociclistas de la capital de Cuba soy pasajero ocasional del servicio de transporte conocido como "Ciclobus". Dicho servicio ofrece la oportunidad de cruzar el túnel de la Habana hacia ambos lados de la bahía capitalina con un horario y rotación excelentes, pero no todo lo que brilla es oro”, escribió Ariel Mena en el grupo de Facebook ‘Tu moto eléctrica’.

Captura de pantalla Facebook / Grupo Tu moto eléctrica

No obstante, al igual que muchos otros usuarios, Mena reconoció estar inquieto por “las condiciones incómodas y deplorables en que se encuentran las rampas para el acceso de los vehículos, tanto para subir, como para bajar”.

En su post, el usuario advirtió del peligro que representan para ciclistas y motoristas las rampas de acceso al Ciclobus. Las rampas, dijo, “son peligrosas para cualquier maniobra de acceso o salida del bus. Tanto es así, que han sido motivo de caídas y accidentes de los usuarios y para qué hablar de los daños de los vehículos transportados”.

Mena ha sufrido en persona lo que denuncia. “Recientemente fui víctima de una caída en las rampas ubicadas en la parada de la Habana Vieja, a la salida del túnel, debido al mal estado en que se encuentran”.

La ausencia de barandillas en las rampas y plataformas de acceso, así como la inclinación de las rampas, forman parte de las deficiencias que detectó el usuario en el servicio del Ciclobus.

“¿No sería apropiado que los responsables de tal servicio dedicaran una pequeña inversión para la construcción de un sistema de rampas más cómodas para la subida y bajada de los motociclistas, provistas de barandas, una inclinación adecuada para subir y bajar, y que facilite el acceso al ómnibus sin maniobras incómodas y peligrosas para ello?”, preguntó Mena.

Asimismo, el usuario consideró que son posibles otras mejoras en el entorno que contribuirían a mejorar el servicio. “A esto le sumo que en las aceras dónde se encuentran las rampas no existe ninguna manera para subir sin tener que levantar en peso la motocicleta, algo que va en contra de la eliminación de las barreras arquitectónicas”.

“El trato y la atención ofrecida por los choferes de los ómnibus del "Ciclobus" siempre ha sido excelente y amable; con suficiente experiencia para organizar los vehículos dentro del mismo. Pero las condiciones dentro de este son muy incómodas también”, señaló Mena. Sin embargo, otros usuarios discreparon en los comentarios del post.

“Los choferes están recargando los vehículos y se arrogan el derecho de decidir cuáles motos pasan y cuáles no. Yo tengo una Murasaki y hace días me dijo que no la podía subir. Le pregunté por qué y me dijo que le jodía el negocio y que era muy grande. Le expliqué que yo era el 2 en la cola y me dijo que no subía porque a él no le daba la gana. La subí a pepe y casi se arma lo desagradable. El problema es que suben más de las que caben y además creo que terminan muy temprano, justo cuando más falta hacen”, opinó uno de los usuarios de este servicio.

De la opinión contraria fue otro comentarista al post de Mena: “Ante todo los choferes del Ciclobus son muy buenos. Ellos nos ayudan muchísimo y hay que ver cómo terminan de trabajar, parecen albañiles. La cuestión son los carros y las rampas. Siempre hay sus desacuerdos, somos humanos. Pero los choferes muy buenos y cumplen con su horario”.

Por su parte, Mena concluyó su denuncia deseando que su mensaje llegase “a las instituciones pertinentes y responsables de este servicio, y que se tenga en cuenta la posibilidad de ofrecer mejores condiciones a los clientes de este necesario medio de transporte”.