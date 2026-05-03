Camioneta impacta contra ómnibus nacional en Santiago de Cuba

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Una camioneta de color blanco colisionó contra la parte trasera de un ómnibus de Ómnibus Nacionales en Santiago de Cuba, en el puente del primer anillo, durante la tarde de este domingo. El accidente no dejó heridos ni fallecidos reportados.

El hecho fue difundido en el grupo de Facebook «Accidentes Buses & Camiones» por el usuario Yeilier Cabrera, quien describió el siniestro como un «accidente del tránsito en el puente del primer anillo, en el horario de la tarde».

El ómnibus involucrado, identificado con el número 3073, pertenece a la flota de la marca china Yutong que opera Ómnibus Nacionales en rutas interprovinciales.

La camioneta (al parecer una Isuzu D-Max) sufrió daños severos en su parte delantera, con la carrocería completamente destruida por el impacto, mientras que el ómnibus presentó daños menores en comparación.

Un presunto testigo de los hechos explicó en los comentarios de la publicación lo que ocurrió: «Estuve ahí, a la camioneta se le reventó la goma de la derecha y se fue contra el ómnibus».

Las causas y responsabilidades del accidente no han sido confirmadas oficialmente, y la versión del testigo es el único relato disponible sobre el origen del siniestro.

En las imágenes del lugar se observa un grupo de aproximadamente 10 a 15 personas reunidas entre ambos vehículos, aparentemente testigos o involucrados, sin presencia visible de equipos de emergencia en el momento de la toma.

Este incidente se suma a una serie de accidentes con ómnibus Yutong en Santiago de Cuba y otras provincias del país en los últimos meses.

En diciembre de 2025, una camioneta BAW impactó contra un Yutong en la autopista de Santiago, dejando al conductor en estado crítico.

En noviembre de 2025, un accidente de ómnibus Yutong en Cienfuegos dejó dos fallecidos y 18 heridos, y en enero de ese año un choque entre dos Yutong en Morón causó seis muertos y 59 heridos.

Cuba atraviesa una grave crisis de seguridad vial: hasta mayo de 2025 se habían registrado 3,035 accidentes, con 2,670 lesionados y 290 fallecidos, cifra que representó un aumento en el número de muertos respecto al año anterior pese a una reducción en la cantidad total de siniestros.

El factor humano es la causa principal identificada en el 80% de los accidentes viales en Cuba, incluyendo el agotamiento de conductores, el exceso de velocidad y la imprudencia.