"Combustible de primera": Cubanos echan aceite de girasol al tanque de una guagua ante la escasez de diésel

Un video publicado en Facebook muestra a varios hombres, incluido el conductor de una guagua, echando aceite de girasol al tanque de combustible del autobús como solución improvisada ante la aguda escasez de diésel que paraliza el transporte en Cuba.

En el clip de apenas 22 segundos, uno de los protagonistas bromea con sarcasmo: «Combustible de primera. Mira cuántas cajas. ¡Que venga Trump, que aquí hay gasolina!».

La escena, filmada con humor, retrata la solución de los cubanos ante una crisis energética sin precedentes.

El video no es un caso aislado. El 9 de abril, un camión en la ruta Camagüey-La Habana usó 30 pomos de aceite de cocina mezclados con petróleo para completar el trayecto ante la imposibilidad de conseguir diésel.

El 7 de mayo, otro video mostró a cubanos echando aceite de girasol a un tractor para hacerlo funcionar.

La práctica se ha extendido porque el aceite de girasol, que en el mercado informal ronda los 1,500 pesos cubanos por litro, resulta más accesible que el diésel, cotizado a más de 3,000 pesos por litro en el mercado negro.

Sin embargo, técnicamente el aceite vegetal no es un sustituto adecuado para el diésel. Su alta viscosidad provoca peor atomización del combustible, combustión incompleta, acumulación de depósitos de carbono en los inyectores y desgaste acelerado del motor, lo que a largo plazo agrava aún más el deterioro del ya precario parque vehicular cubano.

Los comentarios al video reflejan la situación con ironía. «Después van a vender los fallos y los problemas con esa melcocha de aceite de comer», escribió un usuario.

Otro advirtió: «Si es capaz ese aceite comprimido de hacer la función del diésel, qué le hará a nuestro organismo». Un tercero sentenció: «Y después van a cocinar con meado de yegua».

Varios usuarios alertan en las redes que la práctica de mezclar aceite y combustible podría traer otro problema asociado. «La grasa para cocinar subirá de precio y no se podrá freír ni un plátano en ese país».

La escasez de combustible en Cuba alcanzó un punto crítico en 2026. El presidente Miguel Díaz-Canel reconoció el 6 de febrero que el país no recibía combustible desde diciembre de 2025.

En mayo, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, admitió que Cuba no tenía «absolutamente nada» de fuel oil ni diésel para la generación eléctrica.

Cuba produce solo alrededor del 40% de sus necesidades de combustible y depende críticamente de importaciones que se han desplomado: entre enero y octubre de 2025 importó unos 45,400 barriles diarios, frente a 69,400 en el mismo período de 2024, una caída del 35%.

El impacto en el transporte público ha sido devastador. Un comentarista resumió la paradoja con una advertencia irónica: «Pronto el aceite va a costar 10,000 pesos, deja que no haya».