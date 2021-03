Cándido Fabré estrena nueva canción de respuesta a Patria y Vida: "Descemer no va a hacer na'"

El músico cubano Cándido Fabré estrenó un videoclip este martes en respuesta a la canción de Patria y Vida, interpretado por los artistas Yotuel Romero, Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo y El Fumky, que ha generado varias reacciones por parte del gobierno desde su salida.

La nueva canción fue subida por el canal oficialista “Cuba no es Miami” en YouTube y se titula Yo soy de Patria o Muerte. La letra tiene pasajes de elogio al fallecido dictador Fidel Castro, asegurando que quien se considere martiano, tiene que ser fidelista.

“Yo soy de Patria o Muerte. Yo soy de un guerrero, tiren para acá. Métele coco, métele mente. Esa guerra no sirve ni aquí ni allá”, dice el estribillo. Asimismo, el clip proyecta imágenes de los artistas que participan en “Patria y Vida”, además del actor y humorista radicado en Miami, Alexis Valdés y la activista opositora Rosa María Payá.

“Nunca abandoné mi patria, ni dejé de ser cubano”, dice Fabré en la canción. “Descemer puede venir para acá, pero no va a hacer nada, no va a hacer nada”, canta más adelante en alusión al cantautor Descemer Bueno y sus declaraciones sobre encarar al gobierno cubano, principal impulsor de “iniciativas” semejantes a la de Fabré.

Desde su aparición en YouTube, donde acumula más de 4 millones de reproducciones, el tema Patria y Vida, cuya letra pide reemplazar esa frase por la vieja consigna de Fidel Castro de “Patria o Muerte”, ha generado al menos cuatro videoclips de respuesta por parte del oficialismo.

El último de ellos, para mayor descalabro, estuvo a cargo de un grupo de oficiales del Ministerio del Interior, pero tal vez el más sonado por su rotundo fracaso fue el que interpretó el cantautor Raúl Torres, un conocido defensor del gobierno, que tuvo una cifra récord de dislikes o “No Me Gusta” en la mencionada plataforma.

Por el contrario, Patria y Vida sigue ganando popularidad entre los cubanos dentro y fuera de la isla, que se apropian de la frase para expandirla de distintas maneras y volverla un reclamo común de quienes exigen cambios en el sistema totalitario del país.

Recientemente, un grupo de cubanos cantó el popular tema en una calle del barrio San Isidro como un gesto de apoyo a los más de 50 activistas que se mantienen en huelga de hambre a modo de protesta por el asedio y la represión de la Seguridad del Estado contra la sede de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).

También se conoció que una tiktoker cubana creó un cóctel tricolor, con los colores de la bandera cubana (blanco, azul y rojo), al cual bautizó con el nombre de “Patria y vida”.

A comienzos de marzo, Cándido Fabré arremetió contra la canción, asegurando que la revolución no tiene la culpa de los problemas actuales de Cuba y diciendo a los cantantes de Patria y Vida que donde debían pelear era en la isla, calificándolos además de "oportunistas". A modo de respuesta, el humorista Alexis Valdés le recordó al músico santiaguero que dos de los artistas que participan en el clip -Maykel Osorbo y El Funky- lo hicieron desde Cuba. "Los que no sean capaces de sacrificarse, que al menos tengan la decencia de no juzgar a los que se sacrifican", subrayó Valdés.