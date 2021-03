Cubanos en San Isidro cantan Patria y Vida en plena calle en apoyo a UNPACU

Un grupo de cubanos salió a una calle del barrio San Isidro a cantar a viva voz la canción Patria y Vida, un tema musical que se ha convertido en un himno para quienes demandan un cambio político hacia la democracia en Cuba.

El vídeo que muestra a un grupo de cubanos cantando la canción de Yotuel, Descemer Bueno, Gente de Zona, Maykel Osorbo y el Funky a toda voz en La Habana, fue compartido por el líder del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara en su perfil de Facebook.

El artista independiente explicó que el pueblo está apoyando con esta acción a los cubanos que se mantienen en huelga de hambre, dentro y fuera de la isla en protesta por el asedio y la represión de la Seguridad del Estado contra UNPACU.

"Reportando desde San Isidro, para que después no digan que no, que el cubano no está puesto. La huelga de hambre del UNPACU la estamos acompañando desde aquí. Con cada cubano estamos conectados", dijo Luis Manuel Otero Alcántara.

Miembros de la Unión Patriótica de Cuba se encuentran en huelga de hambre desde hace varios días, para protestar contra el asedio policial a la sede de la organización en Santiago de Cuba y contra la violencia y la represión de la Seguridad del Estado contra los miembros de la organización.

Este domingo José Daniel Ferrer, líder de UNPACU, desde hace 10 días en huelga junto a 60 activistas más declaró que se avergüenzan de vivir en un país en dictadura pero también del silencio de la población cubana frente a las arbitrariedades del Estado.

“Nos avergüenza la dictadura, pero también el silencio de muchos compatriotas”, expresó Ferrer en una transmisión directa a través de su cuenta de Facebook.

“Nosotros estamos más fuertes ahora que 11 millones de cubanos que tienen miedo de enfrentarse a la tiranía. La tiranía nos temen más a los 60 que estamos en huelga que a los 11 millones que no se le enfrentan, que andan de cola en cola sufriendo necesidades, hambre y miseria”, expresó Ferrer este domingo en sus redes sociales.

En el exterior del país también hay cubanos en huelga de hambre. En México un grupo inició una huelga por tres días a partir de este fin de semana. El sábado se sumó la activista cubana Anamely Ramos.

“Me sumo a las 72 horas de huelga en apoyo a la UNPACU. A cuatro meses de que salimos de San Isidro, los cubanos seguimos entregando el cuerpo para que el Estado nos entregue nuestro país. Solo queremos derechos y poder participar y ejercer la solidaridad”, dijo la activista.

El rapero cubano Maykel Osorbo, uno de los huelguistas acuartelados en la sede del Movimiento San Isidro, declaró estar preocupado por el estado de salud de Ramos.

"Sabes mi novia esta débil. Por personas como tú la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) está molesta y defendiendo nuestros derechos con su propia vida. Por dictadores como tú mi pueblo tiene hambre. Por dictadores como tú mi mujer está en huelga de hambre. Y entonces seguimos con la estúpida e incoherente idea de un diálogo" dijo Osorbo en su perfil de Facebook.