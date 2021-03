Plan de Biden crearía millones de puestos de trabajo en la clase obrera, según economistas

WASHINGTON, 31 mar (Reuters) - El plan de infraestructuras de 2,3 billones de dólares del presidente Joe Biden crearía millones de puestos de trabajo y podría deshacer parte del daño económico infligido por la pandemia de coronavirus, según economistas, beneficiando especialmente a los trabajadores de rentas medias bajas.

Biden desvelará la primera fase de su plan el miércoles en un acto en Pittsburgh. Incluirá cientos de miles de millones de dólares dedicados a la construcción y reparación de carreteras, puentes, transporte público, escuelas y otras infraestructuras, según los detalles publicados por la Casa Blanca el miércoles.

Un 75% de los puestos creados en infraestructuras irían a trabajadores que no tuvieran más que un diploma de secundaria, mientras que el resto requeriría un título de asociado o superior, según un informe del Center on Education and the Workforce (CEW) de la Universidad de Georgetown, en Washington.

El informe, publicado antes de que la Casa Blanca dé a conocer los detalles del plan de infraestructuras, analiza los puestos de trabajo que se crearían con una inversión de 1,5 billones de dólares.

El CEW estima que la inversión crearía 8 millones de puestos de trabajo para trabajadores con un diploma de secundaria o menos y 4,8 millones de puestos de trabajo para aquellos con más de un diploma de secundaria pero menos de una licenciatura.

"Lo interesante es que este plan realmente da la oportunidad de crear oportunidades a las personas que tienen un título de secundaria o menos", dijo a Reuters Nicole Smith, profesora de investigación y economista jefe del CEW de Georgetown.

Según Smith, la pandemia ha exacerbado una tendencia que ha hecho que Estados Unidos continúe perdiendo puestos de la clase obrera en los últimos 10 años.

Biden, demócrata, se ha posicionado constantemente como un presidente a favor de la clase obrera y ha defendido políticas como el aumento del salario mínimo y las que facilitan la sindicalización de los trabajadores.

(Información de Nandita Bose en Washington; editado por Heather Timmons y Paul Simao, traducido por Tomás Cobos)