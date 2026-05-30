Trump culpa a Obama y Biden por el deterioro de la Reflecting Pool y promete una obra «espectacular» para el 4 de julio

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Donald Trump publicó este sábado en su red Truth Social un mensaje en el que culpó a Barack Obama y Joe Biden por el deterioro de la Reflecting Pool de Washington D.C. y prometió que la renovación en curso estará lista para el 4 de julio de 2026, con un resultado que calificó de «espectacular» y que, según él, durará 100 años «a una fracción del costo».

«La Reflecting Pool, construida entre el Lincoln Memorial y el Washington Monument, fue destruida por Barack Hussein Obama y el dormilón Joe Biden tras gastar cientos de millones de dólares intentando arreglarla (¡solo empeoró!), avanza bien y deberíamos llegar fácilmente a la fecha del 4 de julio», escribió Trump, quien firmó el mensaje con su nombre completo en mayúsculas.

Junto al texto, el presidente publicó una infografía con las tres fases del proceso de renovación: granallado, imprimación y aplicación de sellante, indicando que el proyecto se encontraba ya en esta última etapa.

Publicación de Trump en Truth Social

Las afirmaciones de Trump sobre la responsabilidad de sus predecesores contrastan con el historial documentado del monumento. La piscina fue completamente reconstruida en 2012, durante la administración Obama, con una inversión de 34 millones de dólares que incluyó un nuevo sistema de filtración con ozono, mejoras en senderos e iluminación y un nuevo suministro de agua desde la Tidal Basin. El deterioro estructural había sido documentado por el Servicio de Parques Nacionales desde 1986.

La renovación actual, enmarcada en las celebraciones del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, consiste en aplicar un recubrimiento de grado industrial en tono «azul bandera americana» sobre el fondo de granito original de la piscina, construida en la década de 1920 entre el Lincoln Memorial y el Washington Monument.

El costo del proyecto ha generado controversia. Trump anunció inicialmente, el 7 de mayo, que la obra costaría unos 1,8 millones de dólares y tomaría una semana. Sin embargo, registros de contratos federales revelaron que el costo real escaló a 13,1 millones de dólares, incluyendo un aumento adicional de 6,2 millones. El propio Trump reconoció posteriormente que el proyecto era más grande de lo anunciado y estimó que el costo final sería «menos de 20 millones».

El pasado miércoles, en una reunión de gabinete, Trump afirmó que la obra estaba «probablemente un 70% terminada» y que abriría «en un par de semanas», declaraciones que coinciden con el plazo del 4 de julio que reiteró hoy.

La renovación también enfrenta un desafío legal. El 11 de mayo, la Cultural Landscape Foundation demandó al Departamento del Interior argumentando que el cambio de color viola la Ley Nacional de Preservación Histórica de 1966, y que el tono original de la piscina es una «característica definitoria» del paisaje histórico del National Mall cuya alteración afecta la relación visual diseñada entre el Washington Monument y el Lincoln Memorial.

PolitiFact publicó el pasado jueves un análisis en el que concluyó que Trump exageró el tamaño, el cronograma y el costo de la renovación, y que cambió su explicación sobre el alcance del proyecto en varias ocasiones.

La Reflecting Pool renovada está llamada a ser una pieza simbólica central de los festejos del 4 de julio, acto principal de las celebraciones del 250 aniversario de la independencia estadounidense en el National Mall.