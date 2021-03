Autoridades cubanas desmienten que muertes en Matanzas sean por un nuevo virus

El director del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Matanzas, Fernando Acevo Figueroa, desmintió hoy que los fallecimientos que se están produciendo en el municipio de Jagüey Grande o los casos detectados en Pedro Betancourt, se deban a un nuevo virus.

"No hay neumonía ni virus nuevo letal en Matanzas. Sí, Covid-19", dijo Acevo Figueroa en declaraciones recogidas por TV Yumurí.

Sin embargo, esta explicación desentona con el parte diario de contagios y fallecidos por Covid -19 que facilita el Ministerio de Salud Pública de Cuba. De hecho, hoy sólo recoge tres muertes por coronavirus en Cuba y ninguno es de Matanzas. Vecinos de los municipios afectados sí hablan de muertes que habrían tenido lugar durante esta semana.

Una llamada aleatoria a una vecina de Torriente, hecha y grabada hoy, confirma que el pueblo está en cuarentena por coronavirus. "No podemos salir", reconoce la persona que responde al teléfono.

Además, cuenta que ha habido muertos en el pueblo aunque no los recojan las estadísticas oficiales. "Hay fallecidos, pero no de una misma familia. Se han muerto de enfermedades asociadas al Covid, uno de apellido Torriente. Hoy salieron nueve casos", aclaró.

La situación tampoco fue distinta este lunes 29, cuando el Ministerio de Salud Pública reportó 60 casos activos de Covid-19 en Cuba (sólo 2 en Jagüey Grande) y únicamente 4 fallecidos en todo el país. Ninguno de ellos era de Matanzas.

Las declaraciones de Acevo Figueroa han querido cortar de raíz los rumores que circulan por las redes sociales y que asocian las muertes de vecinos de Torriente, un pequeño poblado de Jagüey Grande, a una supuesta neumonía desconocida.

"Estamos bastante asustados. No se sabe si es una nueva cepa del virus, si es una neumonía fulminante, piensan que es un H1N5. Lo que pasa es que en los pueblos que pertenecen a Jagüey Grande hay como 12 muertos. Ayer (por el lunes) falleció una estomatóloga de 46 años. Caballero, no duran 24 horas. No da tiempo ni a administrarle antibióticos. Los llevan al hospital, les hacen placas y los pulmones perfectos. A las siete horas que se le repitió la placa a la mujer, ya tenía los pulmones cubiertos por completo. No da tiempo ni a ponerle antibióticos ni a entubarla. En menos de 24 horas falleció", señala una trabajadora de Salud en un audio al que ha tenido acceso CiberCuba.

"Hace dos días tenemos al IPK aquí en Jagüey. Está el Consejo de Estado haciendo averiguaciones, pero nada; no encuentran nada; no se sabe lo que es; no orientan a la población. Realmente esto está muy crítico", agrega.

Desde el el Centro Provincial de Epidemiología niegan estas afirmaciones a TV Yumurí. “Ni en Jagüey ni en Torriente el IPK está haciendo ningún estudio. Somos nosotros los que estamos llevando las muestras que los clínicos y los intensivistas entiendan. Hasta ahora hemos llevado de esta provincia 18 muestras y allá en el IPK se buscan otros virus, para evaluar si hay otro tipo de neumonía y el resultado ha sido negativo. Lo que ha resultado de este análisis es que se evidencia presencia de COVID-19. De los 18 casos, tres se han diagnosticado con esta enfermedad", recalcó Acevo Figueroa.

Según los datos oficiales, en Matanzas, a día hoy hay 89 casos confirmados de coronavirus. La mayoría de ellos (34), en Jagüey Grande.

El Ministerio de Salud Pública sólo recoge de este municipio matancero en estado crítico-inestable la situación de un hombre de 60 años con un perfil de riesgo (hipertensión y diabetes) y otro de 52, también hipertenso.

Entre las personas reportadas graves hay un hombre de Pedro Betancourt, paciente de cáncer.

El propio director provincial de Epidemiología ha dicho a TV Yumurí que han detectado casos con neumonías de varios tipos, aunque confirma que ninguna es nueva o diferente.

Además, reporta que las pruebas hechas en el Instituto Pedro Kourí de La Habana han demostrado que hay un alza de las infecciones respiratorias, "pero nada fuera de lo común" e incluso, aclara que "es propio del tiempo estacional".

“La neumonía puede haber existido. Conozco dos casos de la localidad de Torriente, que tenían otras patologías, se encontraban muy inmunodeprimidos y murieron con un cuadro terminal de neumonía. Puede haber otras personas que hayan fallecido, que puede ser un COVID-19 y no se diagnosticaron. Un PCR, dos PCR… no excluye la COVID-19”, reconoció el responsable provincial de Epidemiología en Matanzas.

Sus declaraciones no encajan con los datos oficiales de fallecidos que Cuba ha dado en los últimos tres días. De ahí que el rumor haya alarmado a los vecinos del pueblo.

"Está la situación como está y no se dice nada en la provincia. Hoy yo vi el parte y dos casos de Jagüey Grande. Es increíble la manera de manejar la información con una problemática tan grande. Si le informaran a la población acerca de lo que está ocurriendo, yo estoy segura de que todo el mundo se tranca en la casa aunque no tenga qué comer. Porque ya estamos hablando de que te mueres en menos de 48 horas y tú no quieres morirte, tú quieres conservar la vida y cuidar la de tu familia y no se conoce esto ni a nivel de provincia", añade la trabajadora de Salud Pública, en los audios a los que ha tenido acceso este portal.

"Yo estoy bien asustada. Esto no se sabe ni dónde está ni quién lo va a coger. La mujer que falleció de 46 años era una mujer sana, no padecía de nada ni complicaciones ninguna. Era relativamente joven porque a los 46 años todavía es joven. Nada, 24 horas duró. Le hicieron el PCR y dio negativo. Cuando se lo repiten, después de fallecida, sí dio positivo", recalca la trabajadora de Salud desmentida por el Gobierno cubano.

“En estos momentos esa fábula que, si hay H1N1, H1N5… no y el IPK ha analizado 18 muestras y no hay nada nuevo, sí hay COVID-19”, recalcó el jefe de Epidemiología de Matanzas que admite que hay un rebrote del virus en Matanzas.

Los datos positivos han aumentado, sobre todo en Jagüey Grande, desde la segunda quincena de marzo.

No es la primera vez que Cuba demuestra que no incluye a los pacientes fallecidos por patologías asociadas con la Covid en el recuento de los muertos asociados a la enfermedad.

En diciembre pasado las estadísticas oficiales de la Covid-19 en Cuba no recogieron la muerte del joven santiaguero Keidel Magaña Barrera, de 21 años, aunque su familia aseguró que murió de complicaciones asociadas al coronavirus. Las estadísticas oficiales no recogieron su deceso.

"Acá se usa esa técnica para tapar los casos", dice el doctor Alexander Pupo en un audio al que ha tenido acceso CiberCuba. Él asegura que en el Clínico de Las Tunas, donde trabajó, a veces tenían hasta seis muertes en una semana y no se metían en las estadísticas porque ingresaban sospechosos de Covid, pero en la historia clínica se ponía que habían muerto de otra enfermedad asociada al coronavirus. Por tanto, no se contaban como muertes por coronavirus.