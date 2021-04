Descemer Bueno responde a Cándido Fabré con una imagen de su madre: "A la que no podré ver de nuevo"

El músico y compositor Descemer Bueno respondió al cubano Cándido Fabré que le faltaba dignidad, por su canciónYo soy de Patria o Muerte, donde defiende al régimen cubano y apoya la retórica oficialista contra el tema contestatario Patria y Vida.

Descemer le dijo al improvisador granmense que cantaba peor que un perro y posteó una foto de su madre, a quien, asegura, no podrá ver mientras en Cuba gobiernen los Castro.

"Cándido Fabre, no hay que ser tan (perro), aquí te dejo una foto de mi madre la que no podré ver de nuevo mientras que los Castros sigan allí tirándote la gandinga. No quiero ofender a los animales que seguro tienen más dignidad que usted y sobre todo cualquier perro canta mejor que usted, cuídese la voz ya que ha desarrollado un ladrido muy desagradable que es exactamente lo que merece el comunismo castrista", expresó.

"Entiendo que al comunismo le duela mucho el pedazo que defiendo de Patria y vida haciéndose viral con la canción y con el pueblo, pues el coro de esta nefasta repuesta tuya me lo dedicaron a mí. Gracias", dijo Descemer.

La nueva canción interpretada por Fabré en respuesta a Patria y Vida fue subida por el canal oficialista “Cuba no es Miami” en YouTube la letra tiene pasajes de elogio al fallecido dictador Fidel Castro, asegurando que quien se considere martiano, tiene que ser fidelista.

“Yo soy de Patria o Muerte. Yo soy de un guerrero, tiren para acá. Métele coco, métele mente. Esa guerra no sirve ni aquí ni allá”, dice el estribillo del tema.

“Nunca abandoné mi patria, ni dejé de ser cubano”, dice Fabré en la canción. “Descemer puede venir para acá, pero no va a hacer nada, no va a hacer nada”, canta más adelante en alusión al cantautor radicado en Miami, y sus declaraciones sobre encarar al gobierno cubano.

Por su parte, el videoclip señala a los artistas que participan en “Patria y Vida”, además del actor y humorista radicado en Miami, Alexis Valdés y la activista opositora Rosa María Payá.

La respuesta de Descemer Bueno a Fabré ha generado más de un centenar de reacciones en Facebook de cubanos que tampoco pueden visitar a sus familiares en Cuba por las arbitrarias prohibiciones del gobierno.

"#descemerbueno no eres el único por solamente sumar los médicos somos más de 6000 a los que no se les permite ver su familia! Estos perros tienen que pagar por todo el daño que hacen", expresó un internauta.