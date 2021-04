La Seguridad del Estado le propone a Luis Robles que trabaje para ellos

El joven cubano Luis Robles Elizáztigui, quien se encuentra detenido desde diciembre por mostrar un cartel pidiendo libertad y el fin de la represión en Cuba, denunció que la Seguridad del Estado le ha propuesto que trabaje para ellos.

“Ayer vino la Seguridad a verme y me propusieron un trato. El trato es que trabajara para ellos”, declaró Robles en un fragmento de conversación telefónica difundida por Landys Fernández Elizáztigui, hermano del joven.

“Entonces, mi hermano, yo quiero que tú publiques en mi Facebook que yo me encuentro preso por defender la libertad de expresión y la libertad del pueblo de Cuba. La única alternativa que ellos me dan para salir de aquí es que trabaje con ellos, y yo no estoy dispuesto a negociar mis principios ni nada. Estoy dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario aquí. No voy a negociar con ellos. No hay trato ni nada con la dictadura”, concluyó Robles en el audio publicado en su perfil de la citada red social.

“Luis Robles está firme a sus ideales”, indicó en la publicación el hermano del joven de 28 años, que se encuentra en prisión provisional tras ser acusado de “actos contra la seguridad del Estado”, luego de que la Policía lo detuviera en el céntrico Boulevard de San Rafael, el 5 de diciembre.

El joven caminó por la calle con un cartel en alto que además de pedir libertad y el fin de la represión en cuba, también incluía la etiqueta #FreeDenis, en referencia al rapero Denis Solís, que también está en prisión.

Cuando llegaron agentes de la Policía y le arrebataron el cartel, varios de los presentes manifestaron su desacuerdo con la violencia aplicada contra el joven, que en el momento de ser arrestado gritó: "¡Libertad, abajo la dictadura!".

Recientemente, en declaraciones a Radio Martí, el hermano de Robles denunció que a finales de marzo al joven lo sacaron de la celda de castigo donde estaba con una "alergia terrible" y con serias lesiones en la piel debido a la suciedad y la humedad del lugar.

Luis Robles fue llevado a una celda de castigo en la cárcel de máxima seguridad Combinado del Este, en La Habana, por “escribir algo”, aunque se desconoce qué fue lo escrito.

En marzo, la administración de Joe Biden pidió públicamente la liberación de Luis Robles: "La libertad de expresión es un derecho humano. Nadie debería ser encarcelado por llevar un cartel", manifestó la secretaria adjunta interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Julie Chung.