El mensaje de Luis Robles a Iliana Hernández días antes de salir a protestar en La Habana: "Quiero ser parte del cambio"

La activista y reportera de CiberCuba, Iliana Hernández, reveló este viernes que Luis Robles, el joven que fue arrestado luego de salir a protestar con un cartel en La Habana, le había escrito vía Messenger días antes de la detención.

Hernández dijo en Twitter que no fue hasta un tiempo después que se percató del mensaje de Robles, donde le expresaba que era otro joven “cansado de vivir bajo el yugo del comunismo” y su intención de ser “parte del cambio” en la isla.

“Ayer descubrí que Luis se puso en contacto conmigo y cuando le respondí, lamentablemente, ya estaba en prisión, este chico como dice su apellido es un roble y ni la prisión injusta lo amedrenta, quisieron chantajearlo a cambio de su libertad, pero es un patriota”, escribió Hernández en la red social.

Según describe la activista, el mensaje se lo envió en noviembre, sin embargo, ella no lo advirtió y no le pudo contestar hasta el mes siguiente, cuando ya el joven, a quien las autoridades acusaron de incurrir en el delito “Actos contra la Seguridad del Estado”, se encontraba tras las rejas.

La captura del mensaje expone que Robles escribió el 30 de noviembre, solo unos días después de que la policía política irrumpiera en la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja, para desarticular la huelga de hambre que emprendían sus integrantes por la liberación del rapero Denis Solís, en la cual participaba la propia Iliana Hernández.

Luis Robles Elizáztigui se manifestó con un cartel el 5 de diciembre de 2020, en el céntrico bulevar de San Rafael en La Habana, pidiendo libertad y el fin de la represión en Cuba. Varios cubanos que se encontraban en el lugar salieron en defensa del joven cuando oficiales de la policía procedieron a arrestarlo.

Desde aquellas fechas, Landys Fernández Elizáztigui, hermano del detenido, ha estado informando sobre las condiciones del opositor. Recientemente, denunció que la Seguridad del Estado le había propuesto a Robles que trabajara para ellos, pero él se negó.

“(…) Yo me encuentro preso por defender la libertad de expresión y la libertad del pueblo de Cuba. La única alternativa que ellos me dan para salir de aquí es que trabaje con ellos, y yo no estoy dispuesto a negociar mis principios ni nada. Estoy dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario aquí. No voy a negociar con ellos. No hay trato ni nada con la dictadura”, dijo Robles en un audio publicado por su hermano en Facebook.

“El caso de Luis Robles es de vital importancia, pues esa es la estrategia del Régimen: arreciar la represión contra los opositores de poca relevancia para que nadie se sume a la oposición. Ese caso tenemos que visibilizarlo constantemente”, comentó un usuario a la publicación de Hernández.

En marzo, la administración de Joe Biden pidió públicamente la liberación de Luis Robles: "La libertad de expresión es un derecho humano. Nadie debería ser encarcelado por llevar un cartel", señaló la secretaria adjunta interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Julie Chung.

Recientemente, se conoció que Robles fue llevado a una celda de castigo en la cárcel de máxima seguridad Combinado del Este, en La Habana, por “escribir algo”, aunque todavía se desconoce qué fue lo escrito.