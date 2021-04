Memes y burlas sobre croquetas explosivas en Cuba circulan en redes sociales

Tras las continuas denuncias de los cubanos sobre la explosividad de las croquetas que vende la empresa estatal de elaboración de alimentos Prodal, decenas de memes recorren hoy las redes sociales alertando, entre risas, del peligro de ese producto-bomba.

No son pocas las historias de quemaduras graves ocasionadas por las croquetas de la empresa Prodal, que ante los reclamos culpó a los consumidores de hacer que estas exploten por "errores comunes" a la hora de cocinarlas.

Entre las recomendaciones de la entidad para evitar accidentes, está la de calentar el aceite a 180 grados, poner a freír la croqueta cuando esta esté a temperatura ambiente, y no moverlas demasiado.

Sin embargo, los cubanos creen que el producto tiene algún ingrediente peligroso, porque se han reportado casos de croquetas que explotan incluso después de freírlas, cuando ya están servidas en el plato.

La empresa no ofreció una disculpa a las víctimas, no se comprometió a mejorar la receta, y en medio de la escasez de alimentos que vive la isla sus habitantes no tienen más remedio que continuar arriesgando su salud en el consumo de este alimento.

Entre los memes que circulan en la red está uno que compara las croquetas de Prodal con la icónica imagen de la nube de hongo ocasionada por la bomba atómica de la ciudad japonesa de Hiroshima.

Otro, muy hilarante, asegura que el alimento fue enviado como poderoso explosivo a Corea del Norte, dejando muy contento a su máximo mandatario, Kim Jong-un, quien afirma feliz: "¿Y ahora, quién se mete con Corea del Norte?".

En otro meme aparece una mujer friendo croquetas detrás de la invencible armadura del Capitán América, y afirma "Aquí casual, friendo Prodal".

Por su parte, un post de Facebook compara a las croquetas con los explosivos usados por grupos extremistas islámicos.

En Twitter los memes van desde unos muy divertidos que citan al animado cubano Elpidio Valdés, hasta los que aseguran que Trasval, la empresa cubana de transportación segura de efectivo, ahora tendrá que trasladar las croquetas en sus carros blindados ante la falta de CUC y MLC.

"Ahora que no hay MLC para vender y el CUC murió, los carros de Trasval van a trasladar las croquetas Prodal", señala una publicación.

Otras imágenes conjugan la pólvora con la dinamita, y muestran el café mezclado "Hola", que ha ocasionado la explosión de decenas de cafeteras italianas en Cuba, y el producto de la empresa Prodal.

"¿Te imaginas una mañana cualquiera poner a freír las croquetas pal desayuno y a la vez hacer el café sin ligar en una cafetera vieja?", comentó un internauta, que asegura que "la vida es un riesgo" y la cocina cubana puede ser muy muy peligrosa.

Por último, este meme recuerda que hay que cubrirse bien antes de pararse delante de la sartén.

Lo cierto es que las croquetas que el gobierno cubano vende a la población son peligrosas.

La periodista cubana Mónica Baró lanzó fuertes críticas el viernes a Prodal, responsable de la fabricación de las "croquetas explosivas", por culpar a la población del país de cometer "errores comunes" al freírlas, y en consecuencia, de los accidentes que ha ocasionado ese producto.

"Un error común es que a mí la chapita de un refresco se me caiga adentro. Un error común es echar papas en aceite frío porque quedan encharcadas en grasa y blandas. Un error común es no escurrir el aceite de una lata de atún y usarlo todo para cocinar. Esos son errores comunes que provocan que los alimentos te queden malos. Ahora, un error común no debería provocar tu hospitalización", dijo la periodista, quien instó al gobierno cubano a retirar las croquetas del mercado y fabricar otras menos peligrosas.