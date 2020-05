Cubano denuncia que las croquetas que venden en la moneda nacional le explotaron en la cara

Un usuario de Facebook identificado como Raúl Rodríguez alertó en la red social de una extraña reacción que sufren las croquetas que vende el gobierno cubano cuando entran en contacto con el aceite caliente: se vuelven explosivas.

"Ojo con las croquetas", señala el post, donde puede verse una imagen del desafortunado cocinero con el rostro quemado.

Cuenta Rodríguez que un amigo adquirió las croquetas de forma legal en la red de tiendas en moneda nacional y quedó preocupado al ver los resultados de la cocción del producto, por lo que decidió llamar la atención de las autoridades y de quienes elaboran este alimento para el pueblo.

"Hace años supe de algo similar. Habrá que ver si algún material para su fabricación está provocando esta reacción. Alerta a los productores. Fueron croquetas compradas de manera legal", señala.

Rodríguez aclara que un amigo al que vio nacer "acaba de sufrir los afectos de la explosión de las croquetas".

"Vean como quedó. Afectaciones en el rostro y en los ojos, además de un pésimo momento para la familia. Por suerte los médicos dicen que en los ojos ya todo está mejor. Alerta señores. Atentos los vendedores. Lo hago público para que se enteren todos los que puedan, pero sobre todo los que tienen la responsabilidad de la confección de los alimentos", explica la nota.

En la publicación también pueden leerse las reacciones de algunos internautas, preocupados por los ingredientes que le añaden a este producto tan popular en la cocina cubana para que provoquen tales explosiones.

Idalia Quintana Betancourt contó que ella compró croquetas en el Infotur que está en Santa Catalina y Primelles, y cuando fue a reclamar por la explosión que ocasionaron en su cocina el Administrador del local le dijo que ella "no sabía freír croquetas".

A su comentario Raúl respondió "mi amigo lleva pila de años friendo croquetas, así que sobran las palabras. De verdad me dio mucho dolor verlo así, porque además puede pasarle a cualquiera. Por eso lo compartí. No es para que no compren croquetas o agarren miedo o algo parecido, es para que los que las hacen, las hagan bien y no haya que lamentar estas cosas".

Otro usuario afirma que el exceso de agua es el responsable de la explosividad del popular alimento, que puede conseguirse en el país en las modalidades de "croquetas de pescado" o "croquetas de sustancia".

Durante la crisis del coronavirus en la Isla el gobierno cubano ha vendido módulos de 20 croquetas por familia para paliar la falta de alimentos con que tiene que lidiar la población del país.

Este producto suele ser elaborado con alguna sustancia de proteína animal cocida con harina de trigo y pan, pero al parecer algún extraño ingrediente provoca que estas exploten.

Los primeros incidentes con las "croquetas explosivas" en Cuba se reportaron en la década de los 70, cuando a los hospitales comenzaron a llegar personas que quedaron con los rostros quemados y algunos hasta perdieron un ojo, según un artículo publicado en 2013 por el portal Cubanet.

En 2015, un vecino del municipio Cerro en La Habana denunció que compró 10 pesos de croquetas criollas y que, luego de freírlas, una explotó en el plato y le dio en la espalda cuando él buscaba agua en el refrigerador.

Al otro día, su hijastro Leandro decidió freír más croquetas, pero estas empezaron a explotar cuando las sacaba de la sartén, quemándole rostro, ojos, manos y otras partes del cuerpo. El joven tuvo quemaduras en la córnea y de segundo grado en la piel.

El pasado año, una señora a la que le explotaron las croquetas de pescado en la mesa preguntó si habían mezclado la claria con dinamita.

Lo cierto es que la explosividad de las croquetas cubanas ha llegado incluso al cine, a través del corto de "ficción" titulado "Croquetas de ave", en referencia al dicho popular que asegura que el alimento es confeccionado con carne de ave, es decir, de "ave-rigua".