Empresa cubana Prodal culpa a los consumidores de que las croquetas exploten

La empresa de alimentos Prodal asegura que sus productos tienen gran aceptación en el mercado cubano y que las explosiones de sus croquetas se den a que las personas cometen un "error común al freírlas".

"La gran aceptación de nuestros productos y su alta demanda nos impulsan a continuar trabajando por una mayor presencia de ellos en tiendas y mercados", indicó Prodal en la red social Twitter y de inmediato recibieron las críticas de decenas de consumidores en especial por sus croquetas explosivas que han dejado a varias personas lesionadas con serias quemaduras.

La respuesta del departamento de Comunicación de la empresa ante las críticas recibidas por las croquetas que explotan ha sido culpar a los consumidores. Aseguran que no saben cocinar el producto.

"Es un error común al freírlas. El aceite debe estar a unos 180°, la croqueta debe de estar a temperatura ambiente y no freír muchas a la vez. En el caso de la Croqueta Criolla al tener una masa más densa se abren con más "violencia". Gracias por comunicar sus preocupaciones", dicen desde Prodal.

Una usuaria destacó lo mal que sienta la respuesta de la empresa a los clientes, que entre otras cosas se ven obligados a comparar estas croquetas porque no hay mejores opciones en el mercado nacional.

"Esta respuesta me parece lamentable. Ni colocando ese texto en las instrucciones para la cocción deja de ser una actitud irresponsable. No pueden ofertar un producto que dañe la integridad física. El error no es de los consumidores, es del producto", señaló la mujer.

Otra internauta se ha cuestionado si la respuesta de Prodal al conflicto con sus croquetas explosivas que han quemado a varias personas en Cuba es "seria".

"¿Esta es una respuesta seria? Están casi llamando idiotas a sus consumidores? Controlen la calidad de sus productos. Revisen la fórmula de preparación, por favor, el exceso de grasas en la elaboración crea vacíos en el producto, que deja burbujas de aire dentro de la masa", señaló.

Croqueta tras explotar / Facebook Abel Yadiel Arrieta Valdespino

En entrevista a CiberCuba la chef cubana Verónica Cervera confesó no tener idea de qué está provocando que exploten las croquetas en Cuba, y causen quemaduras importantes entre sus consumidores.

"Normalmente la croquetas se abren porque el aceite no está bien caliente o salta el aceite porque le cae un poquito de agua, pero lo que es inconcebible es que estas croquetas estén explotando y haciéndole esas quemaduras a la gente y llegando hasta el techo", dijo la cocinera radicada fuera de Cuba.

Captura de imagen en Whatsapp

En las redes sociales algunas personas han asegurado que las croquetas les han explotado tras servirlas en el plato, es decir, ya colocadas en la mesa, estando listos para comer.

Prodal asegura que sus croquetas de pollo, criollas o de pollo-buffet están hechas a base de harina de trigo, agua, picadillo, aceite vegetal, especias, sal común y azúcar. Además se distribuyen "en bolsas litografiadas de 350 gramos". Este producto caduca a los 7 días y deben conservarse a baja temperatura, entre 2 y 6 grados.

En los comentarios que ha generado la publicación de la empresa Prodal en Twitter un ciudadano señala: "Para mí lleva responsabilidad penal. En cualquier otro país serio esa empresa vende una croqueta más y va a juicio. Pero aquí..." y deja abierto su comentario, en un modo sutil de recordar que en Cuba el criterio del consumidor nunca cuenta.