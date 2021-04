Francisco Céspedes a quienes criticaron su ayuno en apoyo a UNPACU: "Revisen sus miedos e indolencia"

El músico cubano Francisco (Pancho) Céspedes contestó a las críticas recibidas tras la huelga de hambre de 3 días en solidaridad con la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) que recientemente realizó.

“El que me repita que esto es por gusto le pido por última vez respeto, que revise sus miedos e indolencias”, manifestó el artista en su muro de Facebook.

La huelga de hambre que terminara Céspedes este sábado constituye un gesto simbólico de apoyo a la protesta pacífica que libran miembros de UNPACU desde hace 15 días como respuesta al acoso y la violencia que ejercen las autoridades cubanas contra los activistas.

“Me desperté débil y es lógico, con leves temblores y un dolor de estómago que me reclama trabajar con comida, no solo con líquidos”, indicó el pasado viernes Céspedes, a nueve horas de culminar su ayuno.

“Esta huelga de hambre y no de sed tiene un ingrediente espiritual alimenticio que mis principios agradecen. Mi ética y moral se fortalecen. Me piden que me cuide y lo agradezco. El que me repita que esto es por gusto le pido por última vez respeto, que revise sus miedos e indolencia”, responde Céspedes a los cuestionamientos recibidos cuando decidió emprender el ayuno.

“Jamás le diré a alguien lo que tiene que hacer y aunque no pretendo que todo(a)s sean así, sospecho siempre el paternalismo y el exceso de bondad”, remata el artista radicado en México.

En una publicación de Facebook, la hermana de José Daniel Ferrer, Ana Belkis Ferrer, explicó el delicado estado de los huelguistas que desde hace 15 días han dejado de ingerir alimentos e indicó que las autoridades en la provincia bloquearon el acceso a internet de los activistas.

Dentro de los principales síntomas que presentan los huelguistas a consecuencia del ayuno, la hermana del líder de UNPACU destaca la deshidratación, fuertes mareos, calambres, dolores de cabeza, dolores en las articulaciones y los músculos, fuerte dolores en los riñones, dificultad para orinar, dolores estomacales y pérdida del equilibrio.

El caso particular del activista Liusban Jonh Utra es uno de los más delicados pues ni siquiera se puede sostener en pie.