José Daniel Ferrer alerta sobre posible detención y reitera su compromiso con la libertad de Cuba

El líder opositor cubano José Daniel Ferrer, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), lanzó un emotivo mensaje a través de un video donde advirtió que podría ser detenido nuevamente por el régimen cubano en las próximas horas.

Según explicó, las fuerzas represivas del régimen podrían cortarle la señal de internet, asaltar su hogar y encarcelarlo debido a su negativa a permanecer en silencio frente a los abusos y crímenes cometidos contra el pueblo cubano.

“Esta puede ser mi última comunicación con ustedes”, expresó Ferrer, quien ha sido prisionero de conciencia en tres ocasiones anteriores, y no teme enfrentar una cuarta, a pesar de haber cumplido años de injusto encarcelamiento, incluyendo su condena durante la denominada Primavera Negra.

En su mensaje, grabado bajo condiciones de apagón y con una lámpara recargable, Ferrer reiteró su compromiso inquebrantable de luchar por una Cuba libre y democrática, tanto dentro como fuera de prisión. Tal y como defendió desde el primer momento de su reciente excarcelación, el opositor no piensa callar aunque esa actitud le cueste volver a prisión.

"Me niego a que el régimen me silencie. Me niego a dejarme intimidar. Voy a seguir luchando hoy, mañana y siempre mientras viva, fuera o dentro de las prisiones, por libertad, democracia, respeto a los derechos humanos y bienestar para mi nación", aseveró con firmeza en su reciente directa.

Denuncia de las condiciones de los presos políticos

Ferrer dedicó una parte importante de su discurso a exponer las deplorables condiciones que enfrentan los presos políticos en las cárceles cubanas.

En ese sentido, hizo un llamado urgente a la comunidad internacional y a los cubanos en el exilio para que coordinen esfuerzos y garanticen un apoyo efectivo a estos prisioneros, quienes muchas veces enfrentan hambre, enfermedades y carencias extremas.

“Hay muchos presos políticos en las cárceles del régimen muriéndose de hambre, enfermos, con sarna, sin jabón suficiente para bañarse, tomando agua no potable, en condiciones verdaderamente terribles”, denunció.

Además, subrayó la importancia de proporcionar ayuda económica mínima para cubrir las necesidades básicas de estos activistas: "Un activista que se mantiene firme pero no desarrolla un activismo fuerte necesita como mínimo 100 dólares al mes, mientras que un activista dinámico, que no se calla y denuncia los abusos desde prisión, necesita al menos 150 dólares para sobrevivir y cumplir su labor", explicó aportando detalles de la vida en las mazmorras del régimen.

El opositor también señaló que la falta de coordinación entre las organizaciones que brindan apoyo puede llevar a ineficiencias, y abogó por conseguir unidad entre los demócratas cubanos, y una comunicación más estrecha para optimizar los recursos destinados a los presos políticos.

"Es necesario que las organizaciones tengan la mayor comunicación una con otra. Solo cada cual por su lado no vamos a hacer nunca un trabajo verdaderamente efectivo", enfatizó.

La unidad como clave para la oposición

Otro de los puntos centrales del mensaje de Ferrer fue la necesidad de fortalecer la unidad en la oposición prodemocrática cubana. Según el opositor, las divisiones internas, los celos y las críticas malsanas entre los mismos activistas debilitan la lucha contra el régimen y prolongan el sufrimiento del pueblo cubano.

“La unidad es de vital importancia para nuestra lucha. No es solamente llevarse bien por llevarse bien, es coordinar las acciones", afirmó.

En este sentido, destacó que todos aquellos que luchan por una Cuba libre deben trabajar juntos, dejando de lado rivalidades personales y políticas.

“¿Por qué no voy a apoyar y trabajar con activistas destacados como Félix Navarro, Manuel Cuesta Morúa, Berta Soler? ¿Por qué no fortalecer la lucha con organizaciones como la Fundación Nacional Cubano Americana o la Asamblea de la Resistencia?”, cuestionó, instando a la oposición a actuar con amor, patriotismo y coraje.

Compromiso personal e internacional

José Daniel Ferrer también reiteró su compromiso personal de seguir luchando por una Cuba democrática y libre, incluso si eso implica enfrentar nuevamente la cárcel o incluso perder la vida.

"José Daniel no se rinde. Siempre va a luchar por su pueblo y siempre va a ser solidario con todos aquellos que sufren por la libertad y la democracia en otras tierras", declaró.

En su mensaje, expresó su solidaridad con países democráticos como Estados Unidos, Canadá y las naciones de la Unión Europea, así como con el pueblo de Ucrania y otros que enfrentan regímenes autoritarios.

Resuelto a expresar libremente sus opiniones y principios políticos, Ferrer condenó con firmeza las dictaduras de Rusia, China, Corea del Norte, Irán, Venezuela y Nicaragua, entre otras.

“Siempre voy a criticar y combatir y condenar enérgicamente a regímenes criminales que pisoteen los derechos y libertades de sus pueblos”, subrayó.

Llamado a la acción y esperanza

Finalmente, Ferrer destacó la importancia del legado de José Martí, recordando que el 28 de enero se conmemora el natalicio del Apóstol de la independencia cubana.

También mencionó una manifestación organizada en Washington, D.C., en la que participarán miembros de la UNPACU y otros activistas prodemocráticos, como su hija Marta Beatriz Ferrer.

“Soy de esos soñadores que sueñan con mundos sanos, donde no haya dictadores y vivamos como hermanos”, concluyó Ferrer, reafirmando su disposición a volver a prisión o incluso a dar su vida por una Cuba libre y democrática.

"Si esta es mi última comunicación, sepan que nunca dejaré de luchar por el sueño martiano de una Cuba con todos y para el bien de todos", concluyó Ferrer en su directa.