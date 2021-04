Periodista independiente Héctor Luis Valdés comienza ayuno en apoyo a UNPACU

El periodista independiente cubano Héctor Luis Valdés anunció que comenzaba un ayuno en solidaridad con los miembros de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) que se mantienen en huelga de hambre durante más de 15 días y por el fin de la represión en la isla.

"Desde este momento me declaro en ayuno por 72 horas (tres días); en apoyo a UNPACU, por el cese de la represión, el abuso de poder y de las violaciones institucionales", dijo el periodista en Facebook.

Valdés argumentó que su lucha es "por una Cuba mejor" y aludió al grupo de razones que lo han llevado a tomar la decisión de "exponer el cuerpo mediante un desgaste por una huelga de hambre".

Aunque reconoce que es triste contar con esta como única opción asegura que lo hace para demandar el fin de los golpes, las detenciones arbitrarias, el asedio domiciliario, los asesinatos de reputación a activistas y a cubanos que disienten. De igual manera aboga por el cese de las multas injustas, las desigualdades, las carencias y por la liberación de los presos arbitrarios y la libertad para expresarse sin temor al acoso y la censura.

"Para que nunca más un cubano tenga que experimentar un acto de repudio, para que el exilio deje de ser un castigo y la distancia deje de ser impedimento para que padres puedan volver a besar sus hijos, los hermanos se vuelvan a abrazar y la familia se junte, para que muchos dejen de gritar Patria o Muerte y todos digamos Patria y Vida, para dejar de ser ilegales dentro de nuestra propia tierra. Porque mi país llora, porque mi nación sufre y mucho; por mi familia y por la tuya", dijo Valdés, quien explicó a sus seguidores en la red social Facebook que lleva días sopesando esta decisión y que miles de preguntas le rondaban en la mente.

"¿Mi mamá me apoyará como en miles de ocasiones lo ha hecho? ¿Mi familia entenderá que cuando uno lleva dentro el amor por los que sufren, es lo que debemos hacer? ¿Mi pareja será mi sostén cuando decida comenzar? Son algunas de las inevitables interrogantes que entran a mi mente", contó.

El periodista se refirió también en su mensaje a la posición de los representantes del Estado que en lugar de encontrar soluciones al conflicto, viran la cara y desestiman el reclamo legítimo de una parte del pueblo.

"Es lamentable mirar cómo quiénes tienen el deber de velar por la integridad física de la ciudadanía miran a un lado y hacen caso omiso al reclamo legítimo de un pueblo. No deseo seguir lamentándome y no hacer nada. ¡Quiero hacer! Quiero demostrarles mediante este gesto que estoy con el pueblo y no con ellos; los que reprimen por pensar distinto. Dios sabe que estoy en contra de auto agredir mi cuerpo, pero mi isla se desgarra y con ella yo", dijo Valdés.

Otros activistas cubanos se han unido en solidaridad con los huelguistas de UNPACU. El pasado fin de semana estuvo en huelga de hambre durante tres días la profesora y curadora de arte Anamely Ramos, además de otros cubanos en México entre los que se encontraba el cantautor Francisco Céspedes.

El músico cubano, por su parte, contestó a las críticas recibidas tras realizar su huelga de hambre de 3 días en solidaridad con UNPACU. “El que me repita que esto es por gusto le pido por última vez respeto, que revise sus miedos e indolencias”, dijo el artista en su muro de Facebook.

También estuvo en huelga de hambre en solidaridad con UNPACU el líder del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, quien este sábado fue detenido por la Seguridad del Estado al comprar libros infantiles para los niños cubanos.

El estado de salud de los huelguistas de UNPACU es sumamente delicado. Algunos, entre los que se encuentra José Daniel Ferrer, llevan ya más de 15 días sin ingerir alimentos. El joven activista Liusvan Jonh Utra, se encuentra “muy deteriorado físicamente”, y “ya no se puede sostener”.

Sin embargo, la Seguridad del Estado mantiene el cerco a la sede de UNPACU en el reparto Altamira en Santiago de Cuba y no solo no se repliega sino que ha reforzado su presencia, con nuevas cámaras de vigilancia, instaladas la pasada semana y acto de repudio y agresiones con piedras.