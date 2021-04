Actor Erdwin Fernández ante aumento del costo del gas: "Abusivo y gracioso"

El actor cubano Erdwin Fernández se quejó este sábado ante el aumento del costo del gas en Cuba, explicando que este mes había pagado 200 pesos a diferencia de los siete que entregaba antes del llamado “ordenamiento monetario”.

Fernández señaló que, a pesar del notable aumento de precio, la calidad del servicio dejaba mucho que desear. “Me resulta abusivo y gracioso, porque cada vez que voy a cocinar el gas está bajísimo, y el tiempo es oro y yo pagué el servicio, aunque no estuve de acuerdo”, dijo en Facebook.

Captura de publicación en Facebook.

De igual modo, el actor aseguró que podrían atacarlo “contestatarios” por sus quejas, pero él estaba dispuesto a expresar sus ideas. “Digo lo que pienso aunque algunos se molesten (que no es lo peor, y están en su derecho, siempre y cuando no ofendan aunque no estén de acuerdo). No me arrepiento y no voy a permitir que me llamen la atención por querer y desear el bien y la prosperidad a mi país”.

“Lo digo por ciertos " Grupos" que se dedican a insultar, porque razonar no pueden, saben quienes son, uno de estos , "Los Resilentes" ,que hasta me propusieron como Presidente del CUPET, por mi anterior comentario y es gracioso porque quien lo creó es un señor que vive en Tampa, Florida, sumando a cubanos en la Isla) y que por demás no se corresponde con el concepto de Resilencia, que es bello el concepto”, expuso.

“Son grupos que lejos de "ayudar" y conversar, atacan y ofenden. Solo opino: decir la verdad no es estar en contra de tu país, como ciudadano tengo todo el derecho a criticar, criticar, me hace buen ciudadano, el que justifica no lo es”, concluyó.

“Excelente comentario!!! Algo similar me ha pasado con el agua que demora siglos en venir y el pago es treinta veces superior”, escribió una usuaria. “Todos los precios son abusivos, lo de la electricidad no se puede olvidar, acabaron”, lamentó otra sobre la decisión gubernamental para eliminar la dualidad monetaria que conllevó un incremento significativo del costo de bienes y servicios.

Fernández ha criticado anteriormente los cambios del país en materia económica. “Alguien sabe (a modo de conversación) ¿cuándo termina el famoso reordenamiento económico, ese que se decidió sin consultar con nosotros, los ciudadanos cubanos?”, escribió en una ocasión.

Después mostró su inconformidad con la caravana política convocada por el gobierno de la isla contra el embargo que Estados Unidos aplica a la cúpula castrista.

Ante una publicación de fotografías celebrando la iniciativa, el actor apuntó: “Me estremecen esas imágenes, sobre todo que con esa energía y combustible gastado se pudieron hacer obras realmente útiles. Se pudo comprar alimentos para los ancianos, limpiar muchas calles y pintar algunos edificios de nuestra sufrida ciudad”.

“Realmente no sé a quién se le ocurre semejante inútil idea en estos tiempos, por eso nuestra economía está como está. Bloqueo interno y mentes inútiles”, agregó. El actor, que ha sido atacado varias veces por defensores del gobierno en redes sociales por sus opiniones, también ha defendido el derecho a ejercer su criterio sin temer a represalias. “Se llama libertad de expresión lo que defiendo. Aquel da una opinión, yo puedo no estar de acuerdo, pero es su derecho, y no se lo puedo prohibir”, escribió una vez en Facebook.