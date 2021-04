Liberan a activistas cubanos que pedían conocer paradero de Luis Manuel Otero y Yamilka Latifa

Maykel Osorbo, El Funky, Carolina Barrero, África y Amaury Pacheco fueron liberados en la noche de este sábado, luego de su violenta detención por agentes de la policía que trataron de acallar su reclamo en favor de la liberación de Luis Manuel Otero Alcántara y Yamilka Latifa.

Los activistas se habían congregado en las afueras de la estación de policía de Cuba y Chacón, en la Habana Vieja, exigiendo la liberación de los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Yamilka Latifa, detenidos mientras compraban libros que pensaban regalar a los niños en la exposición de Otero Alcántara, prevista para celebrarse este domingo 4 de abril.

El arresto de los activistas congregados se realizó de manera violenta, incluyendo golpes y la aplicación de llaves y otras técnicas sobre hombres y mujeres, con ensañamiento especial en el caso del rapero Maykel Osorbo, según denunciaron en sus redes tras su puesta en libertad.

La celebración de una exposición con dibujos de etiquetas de golosinas había sido objeto del "análisis" del presentador del noticiero de la televisión cubana, Humberto López, quién calificó de manipulación el proyecto de Otero Alcántara.

La iniciativa de este domingo en el barrio San Isidro coincide con la celebración del aniversario de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM) y de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), una ocasión de fuerte contenido ideológico que el régimen cubano conmemora como uno de los pilares de su política de adoctrinamiento de las nuevas generaciones.

La detención de Otero Alcántara y Latifa, mientras compraban los libros, movilizó de inmediato a los activistas que se congregaron frente a la estación de Cuba y Chacón para conocer el paradero y exigir su liberación. Ante la no constancia de la detención de los artistas en ninguna unidad policial, sus compañeros denunciaron su secuestro y desaparición a manos de la Seguridad del Estado.

“Hoy temprano fue secuestrado Luis Manuel Otero mientras compraba libros cerca de su casa. No aparece en el sistema, informaron en la Estación de Cuba y Chacón a pesar de que se lo llevó una patrulla. Ilegalidades y absurdos de un sistema totalitario, de los que no se hablan en el noticiero”, publicó Anamely Ramos en redes sociales.

“Los activistas que fueron a Cuba y Chacón para protestar por los derechos violados recurrentemente en Cuba, han desaparecido también. Tienen sus móviles apagados y no sabemos nada hace casi una hora. Estaban afuera exigiendo otro derecho más: noticias sobre Luis Manuel y Yamilka Latifa”, añadió la profesora de historia del arte y destacada activista de la sociedad civil cubana.

La noticia de la liberación de los activistas, publicada en la página de Facebook de Maykel Osorbo, refirió la violencia desatada contra ellos por la policía, especialmente contra el rapero contestatario, quien tuvo que acudir al médico por fuertes dolores en manos y cuello. Tal y como reconoció Carolina Barrero, los activistas se resistieron a su injusta e inmotivada detención, lo cual desencadenó los actos de brutalidad policial.

“Solicitar información verídica a las instituciones del Estado no es motivo de detención. Sin embargo, una docena de policías nos detuvieron con violencia. En este momento El Funky está llevando a Maykel al médico por dolores en el cuello y las manos. A mí me hicieron dos llaves que me dejaron el hombro lastimado, me inmovilizaron el cuello y me levantaron en peso. Es cierto que nos resistimos, pero lo hicimos a conciencia, nos resistíamos al abuso de la fuerza policial”, describió Barrero.

Asimismo, la activista denunció la represión desatada contra la sede de la UNPACU en Santiago de Cuba. “No acabo de procesar lo que ha pasado esta tarde y veo la noticia de que han hecho un acto de repudio a los huelguistas de Altamira. Han tirado piedras a una casa donde hay personas en estado crítico, entre ellos un muchacho de 18 años”, denunció Barrero.

“¿Cómo pueden jactarse de decir que tenemos justicia social, dignidad del pueblo? ¿Cómo puede llegar la banalidad a anular la conciencia del mal?”, reflexionó la joven activista.