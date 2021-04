Empeora la salud del padre de la actriz cubana Lyn Cruz: “¿Por qué sigue en una sala improvisada de Terapia Intermedia?”

La actriz cubana Lynn Cruz denunció el estado de desprotección en que se encuentra su padre, ingresado en el hospital Faustino Pérez de Matanzas, y cuestionó que lo atendieran en una “sala improvisada de Terapia Intensiva” y no en un área especializada según su cuadro.

“Ya mi papá no responde a estímulos externos. Ya no puede comer por sí solo. Ya le pusieron oxígeno. Sigue en una Sala de Medicina en vez de en una Sala de CUIDADOS INTENSIVOS donde además lo vea un cardiólogo”, explica Cruz sobre el cuadro de cardiopatía descompensada con que ingresó su padre a finales de marzo.

El padre de Cruz, de 81 años, presentaba además signos de neumonía y había estado en contacto con pacientes sospechosos de portar Covid-19, “porque en el centro de salud mezclan a los pacientes”, refirió la actriz.

“¿Cómo está su corazón ahora? ¿Tiene que tener un seguimiento? ¿Cuál es el pronóstico? El verdadero, el que está saliendo poco a poco ahora desde que el viernes 2 abril la doctora de turno ordenó la retirada gradual del esteroide”, se cuestionó Cruz.

La actriz explicó, como contraste ante la mala atención recibida, que su padre es un veterano de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y sirvió en misiones militares en África.

“Mi papá no es un turista, es un cubano. Un cubano que peleó en África. Por tanto un COMBATIENTE de la REVOLUCIÓN, un Teniente Coronel. Un hombre que puso su vida en riesgo por su país. No había hablado antes de este aspecto porque mi padre no se vanagloria de ninguna de sus hazañas”.

“En estos momentos quien está a su lado es mi madre. Sus pulmones, según la segunda placa que le hicieron ayer, están llenos de líquidos. ¿Por qué sigue en ese lugar donde solamente improvisaron una Sala de Terapia Intermedia dentro de una Sala de Medicina? Un SER HUMANO tiene el derecho a ser asistido por un sistema que solo ofrece esa opción a los cubanos”, explica Lynn Cruz.

En otras ocasiones, la actriz había denunciado públicamente las condiciones que padecía su padre, desde un trato deshumanizado por parte del personal que lo asiste hasta déficit de antibióticos para un adecuado tratamiento. Entre los medicamentos que necesita y no le están suministrando, Cruz mencionó la Furosemida y el Rocefin.

“El daño que le están haciendo a él solo demuestra que su resistencia, su confianza y lealtad a un proceso simplemente le han valido para que lo abandonen a su suerte”, concluye la actriz.