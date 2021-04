Actriz Lynn Cruz sobre crisis de salud pública en Cuba: “No se puede condenar a un pueblo a causa de sus malos gobernantes”

La actriz cubana Lynn Cruz denunció la crisis de salud pública que atraviesa la isla y relató la experiencia personal que sufrió con su padre, recientemente fallecido en un centro de salud de Matanzas.

Según asegura la actriz, el fallecimiento de su padre se debió a un mal proceder de los especialistas que lo asistieron en el Hospital Provincial Faustino Pérez, los cuales le aplicaron los protocolos nacionales para pacientes de Covid-19, incluso cuando su padre no padeció la enfermedad.

“Esos médicos y médicas que se supone conocen de antemano las posibles consecuencias del uso por ejemplo, de los esteroides en pacientes de riesgo, y están aceptando ese Protocolo de COVID que no sé si sea nuevo, o sea producto de la escasez de medicamentos para tratar las enfermedades respiratorias, me pregunto si no se hacen estas mismas preguntas que yo, después de haber vivido una tragedia familiar a causa del uso de ese medicamento sin autorización además de sus familiares y habiendo dejado clara la cardiopatía”, explica Lynn.

El padre de la actriz fue ingresado en una sala de pacientes con Covid-19 después de que un test resultara positivo a la enfermedad, sin embargo, días después cuando se le realizó otro, el resultado fue negativo, lo cual indica que pudo tratarse de un falso diagnóstico inicial, asegura la actriz.

“Aún así, se le administró el esteroide Metilprednisona a pesar de que su padre presentaba una cardiopatía descompensada”, explicó en publicaciones anteriores Cruz.

“A mi padre nunca le hicieron un ecocardiograma. En los días en los que estuvo en ese recinto, el Hospital Provincial Faustino Pérez de Matanzas no hubo un cardiólogo que estuviese atento del corazón de mi papá. Corazón que no rebasó el descalabro”, indicó.

A la crisis de infraestructura en el sistema de salud cubano, en medio del contexto epidemiológico, se le suma el desabastecimiento de medicamentos.

“Hoy, en el Reparto 2 de diciembre de Matanzas, por ejemplo, mi madre no pudo alcanzar Salbutamol de spray. Salbutamol que no le puede faltar. Las medicinas en ese lugar entran 1 vez al mes. O sea, ya entró y no alcanzó”, refirió la actriz.

De manera general, sobre la aguda crisis que atraviesa la isla, Cruz cree que la vida de un pueblo no puede correr riesgos por la mala gestión de sus dirigentes.

“No se puede condenar a un pueblo a causa de sus malos gobernantes. Ha pasado poco más de 1 año desde que comenzó esta pandemia. Una pandemia que no azota a Cuba, azota al mundo. He escuchado historias de desidia e insensibilidad del personal sanitario en países que además son ricos. Qué esperar para Cuba que es un país pobre?”, se pregunta Lynn.

“No veo la salida a este túnel oscuro porque el poder en Cuba no quiere ceder. La situación que padecí con mi padre no fue solo desgarradora, es alarmante. Deja a los individuos muy vulnerables. En manos de personas en las que en teoría deberíamos confiar pues se supone sean curadores, sanadores. Hay algo muy perturbador en todo esto.Si no hay medicinas hay un gran problema y ese problema necesita una solución inmediata”, concluye la actriz.