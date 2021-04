Seis detenciones y un acto de repudio con apedreamiento en un solo día: el saldo de la represión en Cuba

Una jornada de detenciones forzosas y episodios de violencia contra activistas cubanos por parte de las autoridades tuvo lugar el pasado sábado 3 de abril en las ciudades de La Habana y Santiago de Cuba.

La historiadora del arte y miembro del 27N, Yamilka Latifa Cancio, fue arrestada en su domicilio sin orden judicial que justificara el arresto. Según relata la activista, tres oficiales se personaron en su vivienda y le comunicaron que sería trasladada a una unidad policial. Cuando Latifa Cancio preguntó por orden oficial de arresto le dijeron que estaba en el carro patrulla y le pidieron que los acompañase para mostrársela.

“Fuimos hasta un Lada blanco para ver la citación, ahí me montaron a la fuerza, un hombre y dos mujeres”, explica la historiadora del arte sobre el procedimiento arbitrario, engañoso y violatorio de sus derechos humanos.

“Me llevaron para una casa en Playa donde estuve por más de 6 o 7 horas, sin teléfono. Allí me dijeron que sería acusada de promover una huelga. Me empezaron a hacer varias preguntas que no respondí. Una de estas personas se identificó como la teniente Tania. Me amenazó. Me preguntó quién me subvencionaba y a qué organización pertenecía. Le dije que a ninguna. Soy graduada de Historia del Arte y comulgo con las ideas del 27N, estuve allí”, relata Latifa Cancio sobre su interrogatorio ilegal en un domicilio desconocido.

La misma mañana del 4 de abril, agentes de la Policía Nacional Revolucionaria se llevaron detenido a Luis Manuel Otero Alcántara, líder y fundador del Movimiento San Isidro. Otero Alcántara se encontraba comprando libros infantiles para la labor comunitaria que desarrolla el MSI con niños habaneros.

“Estaba comprando unos libros infantiles cuando llegó la patrulla y se lo llevó detenido. ¿Comprar libros es delito también en #Cuba?”, denunció el Movimiento San Isidro (MSI) en Twitter.

Luego de estos eventos reportados durante la mañana del 4 de abril, un grupo de activistas se presentó en la Unidad Policial cita en la intersección de las calles Cuba y Chacón, La Habana Vieja, para solicitar información sobre el paradero de los detenidos.

La respuesta de las autoridades fue detenerlos a todos de una manera violenta. Cuando el grupo de activistas se resistió al forcejeo de los oficiales, recibieron entonces mayor violencia. De ahí que el rapero Maykel Castillo terminara en un centro de salud luego de que 7 policías lo inmovilizaran y le dejaran magulladuras en las muñecas y el cuello.

“Esta tarde Áfrika, Amaury, Funky, Maykel y yo fuimos a la Unidad Policial de Cuba y Chacón a preguntar por dos personas detenidas en paradero desconocido: Luis Manuel Otero Alcántara y Yamilka Latifa Cancio”, explica la promotora cultural Carolina Barrero.

“Solicitar información verídica a las instituciones del Estado no es motivo de detención. Sin embargo, una docena de policías nos detuvieron con violencia. En este momento Funky está llevando a Maykel al médico por dolores en el cuello y las manos. A mí me hicieron dos llaves que me dejaron el hombro lastimado, me inmovilizaron el cuello y me levantaron en peso”, relató la noche del sábado Carolina.

No obstante, durante la noche del propio 4 de abril las autoridades de Santiago de Cuba convocaron a un acto de repudio contra la sede de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), donde un grupo de activistas realiza una huelga de hambre desde hace 16 días en respuesta al acoso del gobierno y la policía política contra estos activistas.

Al acto de repudio se le sumó un apedreamiento que lastimó en la espalda a la esposa del líder de UNPACU, Nelva Ismarays Ortega, y al propio José Daniel Ferrer.

“Hace unos minutos agentes de la dictadura Castro comunista comenzaron terrorífico acto de repudio contra los activistas en huelga de hambre. Están apedreando fuertemente la vivienda”, informó Ana Belkis Ferrer, hermana de José Daniel Ferrer.

Las autoridades, además, cortaron el acceso a internet de los huelguistas durante el acto de repudio y el apedreamiento, pero no pudieron impedir que estos capturaran el momento desde sus dispositivos móviles. El líder de UNPACU colgó en Twitter un video con los detalles del episodio.

“En la madrugada nos incomunicaron para hacernos hoy un acto de repudio y apedrearnos. Le dieron una pedrada a mi esposa en la espalda y tres pedradas a mi. #HuelgaDeHambreContraLaRepresión. Abajo la tiranía castrocomunista!!!”, indica José Daniel Ferrer en su página de Twitter.

La Unión Patriótica de Cuba exige, desde su protesta pacífica en forma de huelga de hambre, el respeto a su labor comunitaria de alimentar a ancianos, impedidos físicos y personas de bajos recursos, así como entregar medicamentos a enfermos. Tarea que el gobierno de Santiago de Cuba boicotea sostenidamente a través de detenciones, violencia física contra activistas, amenazas y cercos a la sede de la organización.