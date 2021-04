Prohíben a Luis Robles comunicarse con su familia por negarse a colaborar con la Seguridad del Estado

El gobierno cubano prohibió al preso político Luis Robles Elizástigui comunicarse con sus familiares desde la prisión luego de que este se negara a colaborar con la Seguridad del Estado, denunció su hermano en Facebook.

Robles, quien fue detenido en diciembre pasado en Centro Habana por protestar con un cartel pidiendo la liberación del rapero Denis Solís, "ha sido privado de su derecho a comunicarme con su familia desde la prisión por el simple hecho (de) que no está dispuesto a ser reclutado por la Seguridad del Estado", dijo en la red social Landys Fernández Elizástigui.

"Otra de las tantas muestras (de) que no hay derechos ni igualdad para los ciudadanos cubanos", subrayó.

Landys aseguró que su hermano "no está dispuesto a traicionar sus ideales" y "no trabajará para ellos".

El abogado Edilio Hernández comentó en el post que esta arbitrariedad es un "abuso y violación de todos los tratados y convenios de la ONU, de la cual, Cuba es miembro de su Consejo de Derechos Humanos".

El pasado 2 de abril Robles dijo a su hermano en una llamada telefónica que la Seguridad del Estado había intentado reclutarlo: “Ayer vino la Seguridad a verme y me propusieron un trato. El trato es que trabajara para ellos”, le contó.

“Entonces, mi hermano, yo quiero que tú publiques en mi Facebook que yo me encuentro preso por defender la libertad de expresión y la libertad del pueblo de Cuba. La única alternativa que ellos me dan para salir de aquí es que trabaje con ellos, y yo no estoy dispuesto a negociar mis principios ni nada. Estoy dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario aquí. No voy a negociar con ellos. No hay trato ni nada con la dictadura”, subrayó en la conversación.

Después de esta llamada, le fue impedido volver a comunicarse con sus familiares.

Luis Robles, de 28 años, se encuentra en prisión provisional tras ser acusado de “actos contra la seguridad del Estado”, luego de que la Policía lo detuviera en el céntrico Boulevard de San Rafael, el pasado 5 de diciembre, con un cartel que pedía el fin de la represión en la isla.

El joven caminó por la calle con un cartel en alto que pedía la libertad Denis Solís e incluía la etiqueta #FreeDenis, en referencia al rapero y activista que también está en prisión.

Cuando llegaron agentes de la Policía y le arrebataron el cartel, varios de los presentes manifestaron su desacuerdo con la violencia aplicada contra el joven, que en el momento de ser arrestado gritó: "¡Libertad, abajo la dictadura!".

Landys ha dicho que a finales de marzo lo sacaron de la celda de castigo donde estaba con una "alergia terrible" y serias lesiones cutáneas debido a la suciedad y la humedad del lugar.

El pasado 4 de enero la organización Prisoners Defenders declaró a Robles preso político y la administración de Joe Biden pidió públicamente su liberación argumentando que "la libertad de expresión es un derecho humano" y que nadie debería ser encarcelado por mostrar un cartel.