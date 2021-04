Así le cuenta al mundo la BBC el éxito de Patria y Vida

La British Broadcasting Corporation (BBC) destacó este lunes la opinión de “los críticos del gobierno cubano” según la cual el éxito de Patria y Vida y la reacción oficial a su estreno en febrero último son síntomas de la desconexión entre las élites del poder y la juventud en Cuba.

“Los críticos del gobierno cubano dicen que la popularidad de la canción y la reacción a ella por parte de La Habana muestra cuán fuera de contacto está Cuba con su juventud”, concluye un video también disponible en YouTube.

“Este éxito viral ha enfurecido al gobierno comunista de Cuba”, señaló BBC News, cuya reseña comienza con una barra textual del propio tema en la voz de Descemer Bueno: “Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada a punta de pistola y de palabras que hoy son nada”.

“No más mentiras”, entona a continuación Alexander Delgado, del dúo Gente de Zona. “Mi pueblo pide libertad, no más doctrina”. Y enseguida: “Ya no gritemos Patria o Muerte sino Patria y Vida”.

BBC explica que el título de la canción “juega” —[mientras se ruedan secuencias de los primeros días de la Revolución — con “una consigna revolucionaria cubana”. Entonces se observa a Fidel Castro exclamando: “¡Patria o Muerte! ¡Venceremos!”.

El medio británico también incluye la opinión de un vocero oficialista en la isla, que extrañamente complementa la de “los críticos del gobierno”: “El video que se enarbola como como el himno de la insurrección hoy apunta directamente al corazón de nuestra juventud”, se ve diciendo en la televisión cubana al periodista Lázaro Manuel Alonso.

Alonso recuerda en el fragmento citado que esa frase, “Patria y Vida”, también fue pronunciada el 23 de diciembre de 1999 Fidel Castro, célebre igualmente por sus largos y profusos discursos televisados en cadena nacional.

El tema musical y el video clip —con más de 4.4 millones de vistas en YouTube— fueron realizados por “un colectivo de artistas disidentes en Cuba y de artistas que viven en el extranjero como Gente de Zona”.

Fue entonces cuando el régimen de La Habana “lanzó un contrataque musical” —firmado por el cantautor Raúl Torres— que, sin embargo, “fue socavado cuando se publicó en línea un video del nieto de Fidel Castro jactándose de sus lujos”, afirma BBC, mientras se aprecia Sandro Castro manejando el Mercedes Benz con que hizo viral pocas semanas atrás.

“Patria o Muerte, viviremos/ Patria o Muerte, lucharemos”, se escucha también durante unos segundos la canción-respuesta de Torres, que ha ganado muchos más dislikes que likes desde que fue colgada en YouTube.

El video de BBC parece indicar que las disyuntivas actuales en Cuba remiten más bien a la cuestión de las libertades ciudadanas.

“Yo aquí en los Estados Unidos puedo hablar mal de Trump, puedo hablar mal de Biden, desde mi punto de vista” dice Alexander Delgado. “No puedo hablar mal en Cuba de Raúl Castro, no puedo hablar mal de Fidel Castro… [Miguel] Díaz-Canel. Porque no existe; no existe libertad de expresión”.

“Creo que tienes que tomar una posición”, sostiene el reguetonero. “Entonces, fue lo que nos tocó”.

BBC ya había reportado esta batalla simbólica librada a partir del lanzamiento de Patria y Vida.

“Casi desde su publicación [del tema], conllevó también a una aireada respuesta de las autoridades, que lo han calificado de 'trapero y cobarde' y han llamado a sus autores 'ratas' y 'mercenarios'”.

Patria y Vida ha agradado no solo a los habituales seguidores de la música urbana dentro y fuera de la isla, sino que ha concitado gran apoyo político y la movilización de la opinión pública debido a su contenido disidente.

Pese a la censura oficial y varios episodios represivos en las últimas semanas, la canción suele escucharse en viviendas y calles de La Habana, el rótulo “Patria y Vida” ha sido pintado en los muros de activistas, y algunos hasta se lo han inscrito en la piel.

La víspera, decenas de cubanos se manifestaron contra el gobierno frente a la sede del Movimiento San Isidro, en La Habana Vieja, mientras funcionaba un cerco policial que, en principio, tenía como objetivo arrestar a algunos de los opositores allí presentes, incluido el rapero Maykel Osorbo, uno de los intérpretes de Patria y Vida.

El propio Osorbo y el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara, junto a los vecinos del barrio San Isidro, corearon la letra de Patria y Vida frente a los agentes de seguridad.