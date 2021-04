Liberado Héctor Valdés tras más de una hora dentro de una patrulla bajo el sol

El periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho fue liberado por la policía del régimen cubano que lo mantuvo durante más de una hora encerrado en una patrulla bajo el sol.

Valdés había sido detenido arbitrariamente este lunes al salir de su domicilio, momento en el que fue abordado por agentes de la policía política que le arrebataron el móvil con violencia y procedieron a su arresto.

“Más de una hora frente a la plaza de la revolución bajo el sol dentro de una patrulla. Pensaron que sería castigo para mí, admirar a Martí sin saber que Martí no es de ellos, es de todos los cubanos que sienten la necesidad de ser libres”, escribió el periodista en un post de Facebook en el que agradeció la solidaridad de todos los que se preocuparon por él.

La detención de Valdés Cocho se produjo cuando decidió salir de su casa en busca de los activistas Luis Manuel Otero Alcántara y Esteban Rodríguez, quienes habían sido detenidos también durante la mañana.

A pesar de llevar 36 horas de ayuno en solidaridad con los miembros de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) que permanecen en huelga de hambre desde hace 17 días, el periodista hizo una directa para denunciar, a través de Facebook, la violenta detención esta mañana de los artistas independientes, así como la desaparición del rapero y activista Maykel Osorbo.

"Llevo 36 horas sin ingerir alimentos sólidos, toda la violencia que ejerzan sobre mí me la voy a sentir y cualquier consecuencia los hago responsables a ustedes (el gobierno cubano)", subrayó el periodista independiente antes de abandonar su domicilio.

Finalmente, al salir, Valdés se encontró con la patrulla en la esquina, pero cruzó la calle y siguió caminando. De repente un hombre se acercó corriendo por detrás para quitarle el celular e interrumpir la directa.

Detenido arbitrariamente, Valdés Cocho permaneció más de una hora secuestrado y encerrado en un vehículo policial estacionado al sol en la plaza de la revolución. “Si Martí viviera en estos tiempos, estaría montado en esta misma patrulla”, les dijo el joven periodista a sus secuestradores.

“Ayer intentaron detener a Maykel… Hoy impiden salir a un grupo de mis amigos y se llevan detenido de una manera violenta (…) a Esteban Rodríguez. Yo estoy en ayuno aún, llevo más de 36 horas sin comer absolutamente nada, mi cuerpo está débil pero cuando tocan a un amigo mío saco las fuerzas de donde no las tengo. Voy para afuera, si me van a detener, pues háganlo; no les será fácil", dijo en otro post el activista.

Valdés Cocho ha sido detenido en varias ocasiones por intentar hacer la cobertura periodística de eventos de la sociedad civil cubana. A finales de marzo, fue detenido cuando se encontraba en la sede del ministerio de Relaciones Exteriores pidiendo explicaciones sobre el caso de la joven Karla Pérez, a quien las autoridades le impidieron ingresar a la isla esta mañana.

"Fui trasladado de la peor manera hacia Zapata y C, como un delincuente, un asesino, o como la peor escoria que pueda existir. Me agarraron por el pulóver, me empujaban, me gritaban, me ofendían por mi orientación sexual, por amar a una persona de mi mismo sexo; por amar", denunció en aquella ocasión.

A finales de noviembre pasado, Valdés Cocho fue detenido en los alrededores del Parque Central de La Habana, cuando se dirigía a la manifestación pacífica convocada por el Movimiento San Isidro para exigir la liberación del activista Denis Solís.

Desde el encarcelamiento del rapero Solís, los activistas habaneros que se han movilizado en distintas convocatorias y acciones han sufrido la represión y el acoso de la Seguridad del Estado. Algunos de ellos llevan meses sitiados en sus domicilios, en lo que se considera un arresto ilegal y una violación de sus derechos y libertades.

Recientemente, el periodista denunció que, un día más, amanecía sitiado por la policía cubana, con patrullas cercando su vivienda. El posible motivo sería su declaración de intenciones de comenzar un ayuno de 72 horas en apoyo a los huelguistas de la UNPACU.

“ No gasten tanto combustible en vigilar a quién no es un delincuente y usen la gasolina para las ambulancias, personas mueren por el pésimo servicio que les brindan”, expresó.