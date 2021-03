Detienen al periodista cubano Héctor Luis Valdés Cocho cuando pedía una explicación por el caso de Karla Pérez en el MINREX

El periodista Héctor Luis Valdés Cocho fue detenido este jueves cuando se encontraba en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) de Cuba para pedir explicación sobre el caso de la joven Karla Pérez, a quien las autoridades le impidieron ingresar a la isla esta mañana.

La activista María Matienzo dijo en Facebook que al reportero se lo llevaron por haber acudido a la Cancillería cubana junto a otros activistas para reclamar una respuesta de las autoridades sobre la negativa a dejar entrar al país a la joven periodista de 22 años, quien ahora se encuentra varada en Panamá, sin poder salir del aeropuerto porque no tiene visa, ni poder regresar a Costa Rica porque su permiso de estudiante terminó.

Cocho se encontraba al momento de su detención junto a otros periodistas independientes y activistas en la sede del MINREX en La Habana.

El reportero de Tremenda Nota, Maykel González Vivero, logró que lo dejaran pasar a la institución en representación de los activistas, y allí intercambió con Giraldo Mazola, jefe de Atención a la Población del MINREX, quien "reconoció las irregularidades que ha habido en toda esta historia de Karla Pérez".

Cocho había denunciado horas antes en la red social que "El régimen cubano impide la entrada a Cuba de la periodista", quien es ciudadana cubana y quedó varada en Panamá pues la aerolínea no la dejó abordar el vuelo luego de una comunicación con las autoridades migratorias de Cuba.

"Con esta violación una vez más incumple con la carta universal de los derechos humanos firmada por ellos ante las Naciones Unidas", dijo Cocho.

Karla Pérez es la joven expulsada en 2017 de la carrera de Periodismo en la Universidad de Villa Clara "Marta Abreu" por sus ideas políticas.

Debido a su activismo, el gobierno cubano le prohibió hacer su carrera, y tuvo que terminarla Costa Rica, gracias a una beca otorgada por un diario local.

Esta mañana, cuando se dirigía a Cuba, su avión hizo escala en Panamá. Allí un funcionario cubano que no se identificó le informó que "ella tenía prohibido volver", según un video publicado en Facebook por la periodista independiente Mónica Baró.

"Sus documentos están todos en regla, pero según le dijo la persona que le atendió en el aeropuerto de Panamá, el funcionario cubano explicó que el problema no estaba en sus documentos", señaló.

En estos momentos la joven de 22 años se encuentra varada en Panamá y sin saber bien qué hacer.

No puede volver a Costa Rica porque no es residente de ese país, y no le permitieron viajar a Cuba.

Baró pidió unir fuerzas para denunciar el suceso: "Por favor, movilicemos todas nuestras fuerzas para que su situación se solucione. Está de más que diga que esto es una injusticia y una violación de sus derechos. Cuba es el país de Karla. En Cuba nació, en Cuba está su familia, su casa, y a Cuba tiene derecho a entrar en cualquier momento".

En declaraciones para ADN Cuba, medio para el cual trabaja Karla Pérez, esta relató que había volado de San José a Panamá sin ningún inconveniente, aunque fue en ese país que los funcionarios de la aerolínea Copa Airlines le habían prohibido abordar el vuelo a Cuba, sin ofrecer alguna otra explicación.

La joven cumplía con todos los requisitos para realizar el viaje, como prórroga del pasaporte actualizada y prueba PCR.