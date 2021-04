Descemer Bueno llama vendepatria y guitarrista acompañante a Yoel Martínez, del dúo Buena Fe

El músico y compositor Descemer Bueno acusó al cantante Yoel Martínez, integrante del dúo Buena Fe, de ser un vendepatria y un envidioso.

En un post en su muro de Facebook, Descemer salió al paso a declaraciones de Yoel en febrero pasado, quien lo tildó de "papelacero" y "una falta de respeto a la música", y lo instó a encontrar "el camino de la ética".

"Cuando no tienes una canción que valga la pena, ni un solo premio internacional, ni sabes tocar la guitarra y solo eres el perro faldero de otro perro con menos dignidad y menos vergüenza. Cuando te vendes por olerle las nalgas a los que le roban a tu país y a tu pueblo", expresó el intérprete de 'Patria y Vida'.

"Eres peor persona que músico, pero claro que tienes que envidiar a todo el que consigue reconocimiento internacional, y pasaremos a la historia por hacer la mejor música y estar al lado del pueblo en sus peores momentos", añadió.

"Vendepatria, guitarrista acompañante al que Israel no deja ni cantar por que no quiere escuchar la voz de Silvio Rodríguez a su lado. Usted es la diarrea comunista de la música cubana", concluyó.

Los insultos de Yoel Martínez en febrero fueron la respuesta a unos comentarios de Descemer, en los que cuestionaba la calidad como músico de Israel Rojas, voz líder de Buena Fe.

"Es verdad que Israel no estudió música. Pero yo sí. Y reconozco que eres buen músico, buen bajista y cómo todo compositor tienes canciones buenas y malas. Pero no te engañes, se la pones muy difícil al oyente con un característico 'Trino Caprino' que no te favorece. No confundas el mercado con la música", dijo Yoel.

Según el guitarrista guantanamero, Descemer habló "basura sobre Israel", a pesar que este lo había defendido en múltiples ocasiones en el pasado.

"La gente nos decía que usted era un fraude pues no se oía como en el disco e Israel te justificaba alegando que tenías mucho trabajo y de seguro estabas afectado. Nunca le rio la gracia a los que se burlaban de ti", comentó.

El origen de la discusión

Las palabras de Yoel Martínez llegaron tras una polémica en las redes sociales entre Israel Rojas y Descemer Bueno, a propósito de la canción 'Patria y Vida'.

Todo comenzó cuando el trovador Ray Fernández ironizó en su muro de Facebook con la frase que Yotuel escribió en su pecho para el videoclip del tema, en un post en el que Israel también dejó varios comentarios.

En respuesta, Descemer emitió un video donde lo acusaba de ponerse del lado del gobierno cubano y de ignorar el sufrimiento del pueblo.

"Es muy fácil ser comunista subiéndote en los aviones de los presidentes que no dejan que los países coman", declaró, en alusión al día en que los dos miembros de Buena Fe volaron en el avión del dictador venezolano Nicolás Maduro.

