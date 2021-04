Detienen a la historiadora del arte Carolina Barrero cuando iba a botar la basura

La historiadora de arte y activista por la democracia Carolina Barrero denunció que la policía aprovechó el momento en que fue a botar la basura para detenerla y multarla.

"Pregunté a la policía por qué solo yo soy multada en mi cuadra si aquí los vecinos entran, salen y no pasa nada. Bueno, me metieron en una patrulla, me llevaron a la estación de Cuba y Chacón, y me pusieron una multa de 3000 pesos que, por supuesto, reclamaré", relató en su muro de Facebook.

"Está claro que la imposición de la legalidad no es pareja y está condicionada en algunos casos por razones externas a las medidas sanitarias", precisó.

La joven agradeció a todas las personas que se preocuparon por ella al conocer que había sido arrestada y conducida en una patrulla policial.

"Ese tejido de afectos y de solidaridad es la mejor defensa ante el abuso de la fuerza policial", expresó.

El sábado pasado Barrero fue detenida violentamente junto a Maykel Osorbo, El Funky, África Reyna y Amaury Pacheco, cuando acudieron a la estación de policía de Cuba y Chacón, en La Habana Vieja para exigir la liberación de los artistas independientes Luis Manuel Otero Alcántara y Yamilka Latifa.

El arresto de los cinco activistas congregados incluyó golpes y la aplicación de llaves y otras técnicas de movilización tanto sobre los hombres como sobre las mujeres, según denunciaron en sus redes sociales tras ser puestos en libertad.

"Solicitar información verídica a las instituciones del Estado no es motivo de detención. Sin embargo, una docena de policías nos detuvieron con violencia. En este momento El Funky está llevando a Maykel al médico por dolores en el cuello y las manos. A mí me hicieron dos llaves que me dejaron el hombro lastimado, me inmovilizaron el cuello y me levantaron en peso. Es cierto que nos resistimos, pero lo hicimos a conciencia, nos resistíamos al abuso de la fuerza policial", describió.

Carolina Barrero es una de los jóvenes cubanos agredidos por las autoridades el pasado 27 de enero durante una concentración pacífica frente al Ministerio de Cultura, donde exigieron respuestas del organismo a las peticiones de libertad de creación y de respeto al arte independiente planteadas el 27 de noviembre.

Ese día la joven reprodujo en papel una imagen artística de José Martí cubierto de estrellas, un hecho por el que la Seguridad del Estado comenzó un proceso penal en su contra, que finalmente se archivó por falta de pruebas.

Las autoridades pretendían encausarla por un delito contra el desorden público consistente en la "clandestinidad de impresos", que la ley cubana sanciona con privación de libertad de tres meses a un año, o multa de 100 a 300 cuotas o ambas.