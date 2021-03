Proceso contra Carolina Barrero por imprimir una imagen de Martí ya está en curso

El proceso legal contra la historiadora del arte Carolina Barrero por haber impreso una imagen artística de José Martí en hojas de papel ya está en curso, según le comunicó a la joven la teniente coronel y agente Kenia de la Seguridad del Estado cubana, encargada de la represión en en el campo cultural.

“El proceso contra @carolinabfer por imprimir una foto de Martí con un verso de este ya está en curso. Le informó la teniente Kenia, represora del movimiento artístico independiente en Cuba”, denunció Cubalex en Twitter, una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa de los derechos humanos en la isla.

Carolina Barrero, quien también es una integrante del Movimiento 27N, fue reportada desapercibida este viernes 12 de marzo, cuando la Seguridad del Estado la detuvo para informarle sobre su caso.

“Me condujeron hasta la unidad policial de Santiago de Las Vegas, en el extremo oeste de la ciudad. Allí llegó la Teniente Coronel Kenia Morales Larrea, instructora del proceso penal por delito de Clandestinidad de Impresos (Artículo 210 del Código Penal), que el pasado 4 de febrero iniciara con una acusación suya en la unidad policial de Infanta y Manglar”, escribió en Facebook la joven activista a próposito del incidente.

“Hasta allá fue hoy para advertirme sobre dos cosas, el proceso penal en curso, ahora en fiscalía y con fecha máxima de resolución 24 de marzo, y sobre mis publicaciones y mi participación ciudadana en la defensa del derecho de manifestación y protesta”, agregó.

Anteriormente, la Seguridad del Estado amenazó a Barrero con iniciar el proceso legal que ahora se encuentra en curso, bajo la acusación de un delito contra el desorden público consistente en la “clandestinidad de impresos”.

El proceso juzga como un delito una impresión sobre papel de una artística imagen de José Martí cubierto de estrellas, con la que Barrero pretendía homenajear al Apóstol el pasado 28 de enero.

“La seguridad del estado me acusa por esta imagen impresa. Es un Martí hecho de estrellas, con el trazo de la ternura y del ensueño. No hay una pizca de ofensa en ese dibujo, es todo respeto e ilusión. Este impreso no es desorden público, es una apología del héroe y del poeta”, dijo la historiadora del arte entonces.

Con la denuncia, las autoridades pretenden intimidar a Carolina Barrero, con doble ciudadanía cubana y española, para que regrese a España, un método habitual que la Seguridad del Estado usa contra activistas que residen fuera del país.

Sin embargo, el proceso legal en su contra está abierto y las autoridades le dieron un ultimátum a la joven activista hasta el 24 de marzo, fecha en la que una condena penal pudiera ser impuesta en su contra.

Por delitos de desorden público, el código penal cubano contempla sanciones de “privación de libertad de tres meses a un año, o multa de 100 a 300 cuotas o ambas".