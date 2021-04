Anamely Ramos responde a quienes critican a Maykel Osorbo: "Lo que es vulgar es el silencio"

La activista cubana Anamely Ramos respondió a quienes en los últimos días han acusado de marginal al rapero Maykel Osorbo que lo verdaderamente vulgar, cuando se trata de la situación de Cuba, es el silencio.

La joven curadora de arte se refirió a las personas que han afirmado sentirse ofendidas porque Osorbo gritó "Díaz-Canel, singa´o" en la manifestación del pasado 4 de abril en el barrio San Isidro de La Habana.

"Todas esas personas que andan diciendo que si vulgar o no sé qué, no son intelectuales, no conocen absolutamente nada de la historia de la humanidad", expresó Ramos en declaraciones al programa Las mañanas de CiberCuba.

"Juzgan con sus propios prejuicios, sus propias limitaciones, con su doble moral, y su forma de actuar a conveniencia y de no embarrarse de lo que está sucediendo en Cuba, que es grave", subrayó.

Afirmó que esas personas hablan desde esa posición de superioridad "para no enjuiciarse a ellos mismos, porque lo que deberían es enjuiciarse a ellos mismos y pensar qué están haciendo desde su individualidad y desde su supuesta sapiencia con una sociedad que está fracturada, y donde se cometen injusticias todos los días".

Ramos recordó a un amigo, que en un post aseveró: "lo que es vulgar en una situación como esta es el silencio".

"Todo lo que venga desde donde tú seas, incluso con tus limitaciones, todo lo que se haga desde ahí, es bienvenido, y el impulso tiene que ser mejorar entre todos (...). Claro que se puede criticar y debemos mejorar, pero eso no es lo mismo que desacreditar, sobretodo desacreditar desde la deshonestidad que es no asumir tu responsabilidad y empezar a mirar lo que hacen los otros", dijo la activista.

Al igual que Ramos, otros artistas e intelectuales han salido en defensa de Osorbo, un joven de Centro Habana cuya música ha estremecido a miles de cubanos en las últimas semanas, luego de su interpretación en la canción Patria y Vida.

El actor y humorista cubano Alexis Valdés criticó el miércoles a quienes se ofendían por la “vulgaridad” del rapero y les dijo "por favor, señores, ¿de dónde vinimos?, vinimos de Cuba. No nos hagamos los finos ahora que eso lo escuchamos en todas las esquinas, en todos los barrios y cada día en Cuba se habla peor y se dicen más malas palabras”.

El escritor Carlos Manuel Álvarez también se refirió a las teorías que podrían explicar lo que sucede en la isla, pero concluyó que “Todo eso no hace falta saberlo tampoco para entender de un modo vital lo que el MSI significa, pero si se trata de una talla intelectual (...) los intelectuales que escriben exclusivamente sobre intelectuales convirtiendo su pésimo nombre en el nombre de la autenticidad no hacen sino reforzar la mentira”, expresó en su perfil de Facebook.

Maykel Osorbo se ha convertido en una de las figuras más representativas del activismo cubano, no solo por su autenticidad, sino por su firmeza ante un gobierno que lo viene reprimiendo desde hace varios años.

También protagonizó un emotivo momento el pasado 4 de abril, cuando vecinos del barrio de San Isidro evitaron que dos policías se lo llevaran esposado: tras lograr zafarse de las manos del oficial que intentaba detenerlo, y gracias al respaldo de los vecinos presentes, el joven hizo vibrar ese empobrecido barrio de La Habana Vieja con la canción Patria y Vida y su irreverencia al gritar, en plena calle, "Díaz-Canel, singaó".