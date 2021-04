Alexis Valdés a lo que llaman vulgar a Maykel Osorbo: "No se hagan los finos"

El actor y humorista cubano Alexis Valdés criticó este miércoles a quienes se ofendían por la “vulgaridad” del rapero contestatario Maykel “Osorbo” Castillo, integrante del Movimiento San Isidro (MSI).

“A los que se ofenden y se sienten insultados porque Maykel Osorbo dijo singao, por favor, señores, de dónde vinimos, vinimos de Cuba. No nos hagamos los finos ahora que eso lo escuchamos en todas las esquinas, en todos los barrios y cada día en Cuba se habla peor y se dicen más malas palabras”, dijo durante una trasmisión directa en Facebook.

Valdés destacó los orígenes de barrio humilde del artista. “¿Cómo quieren que hable? Como un intelectual de la Sorbona de París, por favor. No se acojan de eso para demeritar lo que están haciendo esos muchachos que me parece valiente, hermoso, genial y que da la mejor cara de Cuba que se puede dar”, aseguró.

“Sin violencia, con un respeto tremendo, con una buena onda, creando una cosa de comunidad en el barrio con la gente …Vaya, mejor que eso no veo nada. Ningún discurso desde Cuba es mejor que ese”, sostuvo.

El actor, radicado en Estados Unidos, finalizó su directa pidiendo unidad a sus compatriotas. “Los cubanos tenemos que unirnos por un objetivo común y no es la política del gobierno de Cuba, sino echar adelante el país con todas las ideas y pensamientos”, dijo.

Valdés ha demostrado antes el impacto que la protesta de San Isidro el domingo había causado en él, después de ver a los activistas del MSI rodeado por decenas de cubanos que los apoyaban e incluso los defendían de la policía política, la cual, previamente, había intentado arrestar a Maykel Osorbo.

“Porque hay muchos Maykel y hay muchos Luis Manuel, muchas Tanias y Anamelys, y también muchos Ferrer. Un pueblo entero cansado de un poder que es una afrenta, que su tiempo ya ha agotado y que no les representa”, escribió el popular humorista en versos.

Maykel había a Alexis Valdés su muñeca, de la que colgaba una esposa. El cantante estaba en la calle cuando un policía le pidió que le mostrara su carné de identidad –que la Seguridad del Estado se lo quitó hace tiempo–, y lo intentó arrestar por no portar el documento, pero un grupo de cubanos intervino y ayudó al rapero a escapar hasta la sede del MSI en la calle Damas 955.

A finales de marzo, Valdés expresó su respaldo a los activistas, que comenzó cuando vio la huelga de hambre de los acuartelados en la sede del Movimiento San Isidro (MSI) y la reacción del Estado ante las acciones pacíficas de estos jóvenes al pedir la liberación del rapero contestatario Denis Solís.

“Primero fue la sensibilidad humana, la compasión y la admiración porque cuando una gente arriesga la vida, para mí ya... me quito el sombrero”, dijo el humorista. “Son gentes geniales. Están haciendo la mejor propuesta que hay en Cuba ahora mismo. Lo hacen desde la poesía y desde el amor. No hacen violencia, hasta plantean un diálogo nacional donde se encuentren todos los pensamientos. El gobierno no quiere, pero para mí, eso sí es Patria”, expresó más adelante.