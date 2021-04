La Dura a Jacob Forever: "Al lado de un gran hombre hay una gran mujer"

La farándula cubana ha sido testigo por varios años de lo consolidada y estable que es la relación sentimental que mantienen la cubana Diliamne Jouve, popularmente llamada La Dura, y el cantante cubano de música urbana Yosdany Jacob Carmenates, artísticamente conocido como Jacob Forever.

Y es que aunque La Dura se ha convertido en toda una influencer del mundo virtual y ha encontrado su propio camino laboral en el entorno de las redes sociales, lo cierto es que la joven ha sido la gran mayoría de las veces el mejor apoyo en la carrera musical de El Inmortal. Algo que la cubana tiene más que claro y no deja pasar por alto, pues así lo ha expresado en la última publicación que ha compartido en su cuenta de Instagram, donde posee más de medio millón de seguidores.

"Al lado de un gran hombre hay una gran mujer", fue la frase que acompañó una fotografía que subió La Dura a su perfil y en la que podemos ver a ambos posando muy cariñosos.

No obstante, la influencer no ha sido la única que ha reconocido públicamente el apoyo mutuo que tanto ella como El Inmortal se profesan y que los dos forman un tándem perfecto que les hace ser un equipo inquebrantable.

El pasado mes de marzo, el cantante urbano publicó un vídeo en sus redes sociales con motivo al Día de la Mujer en el que admitió La Dura es una "mujer magnífica" a la que siempre le estará agradecido por haber estado a su lado en los peores momentos profesionales de su carrera.

Además, Jacob Forever confesó que su pareja siempre le ha inspirado, le ha ayudado a seguir adelante y se ha convertido en la musa de muchísimos de sus éxitos musicales.

"Y hablando de mujeres lindas que me rodean, de grandes mujeres, tengo que también tener presente a mi esposa La Dura, que es una mujer magnífica. Una mujer que me apoya en todo, que estuvo conmigo en los peores momentos de mi carrera, cuando mucha gente dijo '¿qué va a pasar con Jacob?', ella estuvo ahí apoyándome. Muchos, muchos de mis éxitos y canciones que me he inspirado para escribirle especialmente a la mujer, se las agradezco a mi esposa, porque ha sido de mucha inspiración también para mi", comentó el reguetonero en el audiovisual.

No cabe dudas de que el amor entre Jacob Forever y La Dura está hecho a prueba de balas. Así lo evidencian los varios años que llevan juntos y la hermosa familia que han formando con la llegada de su pequeña hija en común, Saisha.

