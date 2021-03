Jacob Forever sobre La Dura: "Estuvo conmigo en los peores momentos de mi carrera"

Con motivo a este mes de marzo en el que celebró el pasado día 8 el Día de la Mujer, el cantante cubano de música urbana Jacob Forever ha compartido un nuevo vídeo en sus redes sociales en el que dedica unas preciosas palabras a todas las mujeres de todo el mundo, pero en especial, a su madre, su abuela y su esposa Diliamne Jouve, mejor conocida como La Dura.

"Yo sé que estamos en el mes en que se celebra el Día de la Mujer, pero para mi el Día de la Mujeres debería ser todos los días. Ustedes saben que sin las mujeres no somos nada los hombres en el mundo. Gracias por darnos tanto cariño, tanto amor y tantas fuerzas para seguir trabajando, para seguir adelante y luchando", comentó primeramente El Inmortal en el material que compartió en su cuenta de Instagram.

Seguidamente, el reguetonero habló de su madre y su abuela, quienes forman una parte esencial de su vida. El artista urbano las describe como "dos personas impresionantes, súper dulces, agradables y nobles" que le han apoyado en todo desde el principio, le han criado con amor y le han inculcado los mejores valores a pesar de provenir de una familia bastante pobre.

"Yo tengo la suerte de estar rodeado de grandes mujeres. Mi mamá y mi abuela, que es como si fuese mi madre también, son dos personas impresionantes, súper dulces, agradables y nobles. De hecho, nunca se han opuesto a nada que yo he hecho en mi carrera, tanto cuando estaba en la época del baile en la calle como cuando decidí ser cantante. Siempre han estado apoyándome con la energía positiva que se necesita para poder emprender un nuevo camino. Les doy gracias por haberme criado de la forman en la que lo han hecho, bien noble, pues vengo de una familia muy humilde", añadió.

Para concluir su discurso, Jacob Forever quiso hacer una especial mención a su pareja, La Dura, y madre de su hija pequeña Saisha. El interprete de Me estoy curando la catalogó como una "mujer magnífica" que estuvo a su lado en sus peores momentos profesionales. De ahí que siempre le agradece a la joven por haber sido uno de sus mejores apoyos y haberse convertido en la musa de muchos de sus éxitos musicales.

"Y hablando de mujeres lindas que me rodean, de grandes mujeres, tengo que también tener presente a mi esposa La Dura, que es una mujer magnífica. Una mujer que me apoya en todo, que estuvo conmigo en los peores momentos de mi carrera, cuando mucha gente dijo '¿qué va a pasar con Jacob?', ella estuvo ahí apoyándome. Muchos, muchos de mis éxitos y canciones que me he inspirado para escribirle especialmente a la mujer, se las agradezco a mi esposa, porque ha sido de mucha inspiración también para mi", concluyó.

En el día de ayer, 8 de marzo, Jacob Forever publicó en sus redes sociales un mensaje similar para celebrar el Día de la Mujer, pero esta vez dedicado a las féminas en general.

