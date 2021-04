Fuerzas Especiales irrumpen en la vivienda del opositor Fernando Santana Vega en Ciego de Ávila

Efectivos de las tropas especiales conocidos como Boinas Negras y miembros de la Policía cubana irrumpieron en la vivienda del líder opositor Fernando Santana Vega en Ciego de Ávila y se lo llevaron de forma violenta, denunciaron activistas en redes sociales.

De acuerdo con una publicación del opositor José Carlos Fernández, el gobierno cubano envió un operativo de más de 20 efectivos para allanar la vivienda de Fernando, miembro del Frente Antitotalitario Unido (FANTU).

Al llegar a la casa, ubicada en el reparto Barbero de Ciego de Ávila, los agentes lo golpearon y lo arrastraron fuera de la vivienda a pesar de que el detenido se encontraba sin camisa.

También agredieron a su esposa y a su hermano, quien fue brutalmente golpeado, afirma el post.

Relata que los vecinos se lanzaron a la calle pero aún así las fuerzas del régimen cubano lograron llevarse a Fernando, y a 24 horas de los hechos se desconoce su paradero.

"Todo por no estar de acuerdo con las injusticias y explotación a que está sometido nuestro pueblo, hacemos un llamado, si el lunes no lo tenemos, habrá manifestación en la policía tirana para exigir su liberación", aseguraron.

Decenas de internautas reaccionaron a la publicación. "Mala del pueblo, aquí en la Habana no se pudieron llevar a Maykel Osorbo, el pueblo no lo permitió hagan lo mismo únanse y que no miren tanto es hora de actuar contra estas injusticias. Patria y Vida, Venceremos", dijo uno.

"Pero todos mirando y nadie hace nada, si todos se reviran y por lo menos le caen a piedras a los hijos de putas esos policías, no se lo pueden llevar... dos policías no pueden más que todos los mirones que hay ahí... ya están acostumbrados a esos abuso", afirmó otro.

El gobierno cubano ha incrementado la represión contra activistas y disidentes en la isla. Entre el jueves y el viernes más de una decena fueron sitiados por agentes de la Seguridad del Estado en sus casas en La Habana, y a la periodista de CiberCuba Iliana Hernández la policía la detuvo y le quitó su celular cuando caminaba con un grupo de amigos por La Habana Vieja.