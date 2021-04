Cubanos se quejan de retrasos en la Aduana: "Yo mandé uno en agosto y estas son las santas horas que no llega el paquete"

Las quejas de un cliente que recibió un paquete en mal estado 8 meses después de haber realizado la compra de un combo de aseo, provocó un aluvión de comentarios en las redes sociales de CiberCuba.

La noticia, dada a conocer por este medio el jueves pasado, ha provocado 271 comentarios en la página de Facebook de CiberCuba y más de mil reacciones de usuarios que se han quejado de las deficiencias en este servicio.

Además de la demora, el cliente que denunció los hechos reflejados en la nota aseguró que recibió el paquete con productos que faltaban o estaban en mal estado.

“Faltan productos en el combo que yo mismo compré, haciendo el pago de forma remota desde un tercer país claro. Faltan dos desodorantes, un acondicionador y dos jabones, supuestamente reventados. No sé cómo se pueden reventar jabones y desodorantes de pasta, y los que están, están sellados completamente pero vacíos”, indicó.

A raíz de esta situación, el cliente se presentó a hacer una reclamación en la oficina de atención a la población, aunque sin esperanzas en el resultado de la misma.

"Como de costumbre ya en este país, no hay lugar al que reclamar y que haya solución a mi problema. Solución real, no disculpas que no resuelven el problema de los constantes robos y descaros en las agencias gubernamentales que tienen que ver con estos temas. No soy el primero en este caso y desgraciadamente no seré el último", advirtió.

La noticia encontró eco en muchos otros usuarios de redes sociales que compartieron parecidas experiencias.

“En esas mismas condiciones recogí yo un paquete acá en Camagüey, y lo más bonito es que tú firmas todos los documentos de conformidad antes de ver el desastre. Lo que pasa es que la necesidad te hace recibirlo así mismo. Acá tuvimos que lavar con cloro y desinfectar todo. La mayoría eran medicamentos, perdieron la etiqueta y muchos no sirvieron. Todo un desastre”, denunció un usuario.

“¡Es una vergüenza!”, opinó una usuaria. “Se ríen del pueblo, no les importa nada las necesidades que tienen los ciudadanos. Y encima tienes que escuchar las noticias donde Cuba va divinamente y el resto del mundo se está acabando. De verdad, ese gobierno se está llenando de ‘gloria’”.

Por su parte, otra usuaria compartió su experiencia: “No es fácil. Uno se siente impotente después que con tanto sacrificio compramos todo para hacerlo llegar a nuestras familias, ¡y con la lija que se dan para entregar los paquetes! Los míos, desde noviembre que los mandé, llegaron a la Habana el 23 de febrero con destino Holguín y todavía se encuentran en la Habana. ¡Qué desesperación!”.

“Bueno, yo mandé uno en agosto y estas son las santas horas que no llega el paquete”, se quejó otro internauta. “¡Qué falta de respeto es eso que está sucediendo en Cuba! Las agencias, creo que no son culpables. Ellas envían y es Cuba la que hace lo que le da la gana… Yo mandé unas medicinas hace 8 meses por Vía Aérea y no han llamado a mi familia en Cuba para recogerla”, protestó otro.

“Y pensar que el personal que trabaja en esos lugares les tratan muy groseramente cuando van a interesarse. Y lo más lindo: que están en Cuba hace meses, porque eso demora como máximo 21 días. Eso va en Avión y es de Miami al Mariel. Por favor, dejen de engañar a los cubanos. Es muy triste lo que está viviendo ese pueblo”, añadió.

“Yo lo viví en carne propia. Le mandé unos productos a mi mamá y después de seis largos meses fue que le llegaron, y para colmo comido por ratones. ¡Qué asco! Y lo más bonito, nadie te responde por nada ni se responsabilizan”, denunció otra cliente afectada por los retrasos e irregularidades de la Aduana de Cuba.