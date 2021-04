Cansada de vivir vigilada, Iliana Hernández se enfrenta a su represor

La reportera de CiberCuba Iliana Hernández, quien se encuentra sitiada por la policía dentro de su casa, decidió enfrentarse a sus represores y salió a la calle, donde transmitió en directo imágenes del agente de la Seguridad del Estado que la vigila.

"Miren para allá, la patrulla allá en la esquina y él ahí vigilando. Luego dicen que no violan los derechos humanos", dijo.

"Para que se lo digan a Bruno Rodríguez, a Fernández de Cossío, a Díaz-Canel. Ahí, vigilando a una todo el día, desde las 5:00 de la mañana", añadió.

Hernández caminó con valentía hacia donde estaba parado el hombre, pero por toda respuesta este comenzó a alejarse disimuladamente.

"Luego no quieren estar en la lista de los violadores de los derechos humanos y mira la patrulla allí. Tenemos derechos a expresarnos, hasta cuándo es esto. Este año los tumbamos, pa' que sepan", recalcó la activista.

"Luego están en la lista de violaciones de derechos humanos y se quejan. Entonces, ¿por qué no me dejan salir a mí de mi casa", agregó.

La periodista está desde el viernes con vigilancia frente a su domicilio para impedirle salir. Ella misma le preguntó ese día a su represor desde cuando la observa y este le contestó que había llegado a las 5:00 de la madrugada.

"No lo estamos diciendo, lo estamos demostrando. Lo estamos mostrando al mundo para que el mundo lo vea, eso es lo que pasa en este país, violan nuestros derechos. Si yo salgo, si voy a cualquier parte, ya vieron la patrulla allí, pasa lo que pasa siempre: me secuestran, me llevan por ahí a donde sea y hacen todo el circo que hacen ellos", subrayó en su transmisión del sábado.

De regreso en su casa, Hernández se mostró tranquila y feliz, y pidió a sus seguidores disfrutar del fin de semana.

"Estos zánganos no nos van a quitar la alegría, la alegría es que estamos tumbando la dictadura y a la vista está. Todo el pueblo, toda esa gente que pasaba por ahí contenta porque yo estoy desenmascarando a esos delincuentes, porque lo mismo que estoy sufriendo yo lo sufren ellos. Porque yo digo la verdad, pero ellos tienen que callarse porque tienen miedo. Pero, mira, ya están perdiendo el miedo", concluyó.

El pasado jueves, Iliana Hernández fue detenida junto a un grupo de amigos cuando caminaban por la calle Obispo, en La Habana Vieja.

La policía se dirigió directamente hacia el grupo para pedirles sus documentos de identidad, a pesar de que la calle estaba llena de personas, y sin darles ninguna explicación les ordenaron que subieran a una patrulla para llevarlos a la unidad del Cerro.

Al llegar a la estación, todos fueron multados con 30 pesos por un supuesto "escándalo público".

Tras ser puesta en liberta, casi a la medianoche, la colaboradora de CiberCuba denunció que durante el arresto la Seguridad del Estado le rompió el teléfono móvil. Uno de los elementos dañados fue el micrófono para evitar que pueda grabar audios.